El Hércules quiere que Puch debute la semana que viene y Nico vuelve al grupo

Lucas V. Belmar Alicante Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:29 Comenta Compartir

El entrenador del Hércules Rubén Torrecilla ha confirmado este viernes que el fichaje de Mehdi Puch está cerrado y ha expresado su deseo de contar con él para el derbi de la semana que viene frente al Eldense. Puch estampó el miércoles su firma como nuevo jugador del Hércules para las dos próximas campañas y el club está tramitando su ficha a sabiendas de que el asunto es delicado. El jugador argelino, de 21 años, se quedó sin equipo el pasado mes de agosto tras el descenso administrativo del Ajaccio francés, club que perdió seis categorías por su deuda. El centrocampista está en el paro, pero esta certificación le llegó el 2 de septiembre, si bien el Hércules y sus representantes entienden que estaba desempleado desde el 20 de agosto, día en el que se certificó el descenso del Ajaccio. El club blanquiazul tratará de inscribir a Puch pero todo depende de que la Federación Francesa le dé el visto bueno a la Española. Los trámites ya están en marcha y se aguarda la resolución.

«Es un jugador con calidad, me di cuenta en el primer entrenamiento, por cómo controla, cómo golpea, cómo se perfila... En el fútbol nadie regala nada y si ha jugado 50 partidos en la segunda división de Francia no es casualidad, es una competición muy exigente. Es un jugador que nos va a venir bien y le queda este año y el siguiente como sub'23. Puch es futuro para el Hércules y eso me gusta», ha explicado Torrecilla.

Por otro lado, el técnico extremeño ha desvelado que Nico Espinosa ha vuelto a trabajar con el grupo muchas semanas después de la grave lesión en el tobillo que le hizo pasar por el quirófano. El capitán ha realizado una parte de los ejercicios y seguirá una rutina específica y progresiva para adaptarse al nivel de sus compañeros. Si todo va según lo previsto, Nico podría tener minutos frente al Betis Deportivo o ante el Nàstic de Tarragona.

El extremo alicantino se perderá la cita de este sábado frente al Europa, al igual que los lesionados Roger Colomina y Oriol Soldevila, y el sancionado Javi Jiménez. Torrecilla ha confirmado que el central Nacho Monsalve y el mediapunta Unai Ropero vuelven a estar preparados para entrar en el once, mientras que el lateral Samu Vázquez se sentará en el banquillo por si el canterano Jorge Galvañ necesita un relevo en los minutos finales.

