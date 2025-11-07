El Hércules, obligado a volver a la buena senda ante el Europa Torrecilla quiere hacerse fuerte en el banquillo con la tercera victoria seguida en el Rico Pérez este sábado a las 16:15 horas

Han vuelto las apreturas al Hércules tras sumar un punto de los seis puestos en juego a domicilio y por ello el choque de este sábado, en el Rico Pérez, frente al Europa tiene tintes de final. Queda un mundo por delante, pero el equipo blanquiazul necesita enderezar el rumbo de una vez por todas para huir de los puestos de descenso y no resignarse a pensar que la temporada está perdida.

Una vez más el técnico Rubén Torrecilla se juega prácticamente todo su crédito en un partido con horario atípico (16:15 horas) y muy perjudicial para los casi 12.000 abonados herculanos. El gol de Ben Hamed en Antequera, en el minuto 100, sirvió de bálsamo y dio al extremeño un poco más de crédito, pero en el Rico Pérez no se pueden escapar más puntos o la remontada será imposible.

Las lesiones han dado una tregua a Torrecilla, quien puede volver a contar con el mediapunta Unai Ropero, el central Nacho Monsalve y el lateral Samu Vázquez. De todos ellos sólo el primero tiene posibilidades reales de entrar en el once puesto que el técnico probablemente vuelva a su sistema habitual de un solo delantero y tres centrocampistas por detrás.

Por su parte, los puntas Slavy y Fran Sol buscarán este sábado su primer gol y la novedad que está asegurada en el once es la de Retu en el lateral izquierdo, ya que debe reemplazar al sancionado Javi Jiménez. El canterano Jorge Galvañ seguirá en el lateral derecho debido al precario estado físico de Samu Vázquez y está por ver quién sustituye en la banda derecha al añorado Oriol Soldevila. En los dos últimos partidos a domicilio el elegido ha sido el canterano De Palmas, si bien el puertorriqueño Jeremy de León hizo méritos en Antequera para entrar en el once y el Rico Pérez está ávido de ver en acción al extremo cedido por el Real Madrid.

El recién ascendido Europa llega al Rico Pérez con el cartel de equipo revelación del grupo, ya que ocupa la tercera plaza con siete puntos más que el Hércules, y en su plantilla destaca la presencia del delantero Jordi Cano, quien suma ya siete goles. El conjunto dirigido por Aday Benítez se ha hecho especialmente fuerte en su campo de césped artificial, pero en enero ya deberá jugar sus partidos en otro estadio con hierba natural, entre ellos el que le medirá al Hércules.

