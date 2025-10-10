Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Represenantes del club y Terra Natura Benidorm posan en el Rico Pérez tras la firma del acuerdo. Intermundo

El Hércules CF firma un convenio de colaboración con Terra Natura Benidorm

El acuerdo ofrece ventajas exclusivas a la afición, empleados del club y categorías base

A.H.

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:29

Comenta

la Fundación de la Comunitat Valenciana Hércules de Alicante y Terra Natura Benidorm han firmado un convenio de colaboración esta semana con el objetivo de ofrecer condiciones ventajosas a los aficionados, jugadores y familias vinculadas al club blanquiazul.

Este acuerdo permitirá el acceso a los parques Terra Natura y Aqua Natura Benidorm con descuentos y beneficios especiales durante toda la temporada 2025-2026.

En virtud del convenio, los empleados, abonados y miembros de las categorías base del Hércules CF podrán disfrutar de descuentos durante todo el año en la entrada al parque de naturaleza Terra Natura, así como de ventajas en temporada alta para visitar el parque acuático Aqua Natura y la entrada combinada a ambos recintos.

El acuerdo también contempla una jornada gratuita de visita para los equipos cantera del Hércules CF, con jugadores y entrenadores, además de descuentos especiales para los familiares y acompañantes. Asimismo, se abre la posibilidad de organizar eventos conjuntos, como 'family days', convivencias o presentaciones en las instalaciones de los parques.

Con esta colaboración, Terra Natura Benidorm refuerza su compromiso con el deporte, la familia y el ocio saludable, acercando la naturaleza a colectivos locales y fomentando experiencias educativas y sostenibles en un entorno único.

Momento de la firma en las instalaciones del club. Intermundo

El convenio ha sido firmado por Javier Zapata, director de Marketing de Terra Natura Benidorm, y Gerson Morales, consejero delegado del Hércules de Alicante CF en las instalaciones del club.

