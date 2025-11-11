El Hércules aún espera el ok de la Federación para inscribir al argelino Puch Torrecilla quiere contar con el mediocentro antes de que acabe el año, pero el club aguarda la certificación que deben emitir desde Francia

El técnico del Hércules Rubén Torrecilla expresó la semana pasada su deseo de poder contar con el mediocentro argelino Mehdi Puch para el derbi provincial del próximo domingo (16:15 horas) en Elda, pero el club sigue esperando el ok de la Federación Española para poder inscribir al que fuera internacional sub'18 con su país.

Puch, de 21 años, lleva casi un mes entrenando a las órdenes de Torrecilla y la semana pasada firmó su contrato como blanquiazul para dos campañas. El jugador argelino se quedó sin equipo el pasado mes de agosto tras el descenso administrativo del Ajaccio francés, club que perdió seis categorías por su deuda. El centrocampista está en el paro, pero esta certificación le llegó el 2 de septiembre, si bien el Hércules y sus representantes entienden que realmente pasó a estar desempleado el 20 de agosto, día en el que se certificó el descenso del Ajaccio. Ahora todo depende de que la Federación Francesa le dé el visto bueno a la Española. Los trámites ya están en marcha y se aguarda la resolución. En el peor de los casos, el Hércules no podría utilizar a Puch hasta que se abra de nuevo el mercado en enero, si bien en el club del Rico Pérez están dispuestos a pelear todo lo que haga falta para que no haya que esperar tanto, ya que el centro del campo ha quedado especialmente debilitado por la fractura de clavícula sufrida por Roger Colomina, quien no regresará a la competición hasta enero.

El polivalente jugador argelino convenció a Torrecilla y al secretario técnico Paco Peña a los pocos días de incorporarse a los entrenamientos: «Es un jugador con calidad, me di cuenta en el primer entrenamiento, por cómo controla, cómo golpea, cómo se perfila... En el fútbol nadie regala nada y si ha jugado 50 partidos en la segunda división de Francia no es casualidad, es una competición muy exigente. Es un jugador que nos va a venir bien y le queda este año y el siguiente como sub'23. Puch es futuro para el Hércules y eso me gusta», explicó el preparador blanquiazul la semana pasada.

Al margen de la tramitación del alta de Puch, el equipo blanquiazul prepara desde este martes la visita a Elda del próximo domingo. El canterano Jorge Galvañ se someterá a pruebas en las próximas horas tras la lesión muscular sufrida ante el Europa y se da por hecho que no llegará a tiempo para el derbi, al igual que el central Sotillos, el mediocentro Colomina, el mediapunta Soldevila y el extremo Nico Espinosa.

