Oriol Soldevila durante el encuentro contra el Villareal. HCF

El Hércules confirma la grave lesión de Soldevila: rotura de ligamentos y adiós a la temporada

El jugador franquicia pasará por quirófano en los próximos días

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:44

Al Hércules CF le crecen los enanos. El club ha confirmado este lunes los peores presagios: Soldevila sufre una rotura del ligamente cruzado anterior con afectación de meniscos en su rodilla izquierda y dice adiós a la temporada.

Una temporada que ha empezado horrible. Con el equipo en descenso y sus dos jugadores franquicia KO, aunque a Nico Espinosa se le espera antes de que acabe el año. El club ha detallado en el parte médico que, tras las pertinentes pruebas y valoraciones clínicas, Soldevila deberá ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

El barcelonés se lesionó en el tramo final del encuentro contra el Villarreal B en una acción fortuita con Facundo Viveros, después de haber anotado un doblete que culminó con la angustiosa remontada. Solde había vuelto a mostrar su mejor versión tras un inicio insulso, cómo el resto del equipo.

La operación, así como todo el proceso de tratamiento, recuperación y seguimiento, estarán bajo la supervisión del equipo médico del Dr. Martínez, de KLINIK PM, en estrecha coordinación con los servicios médicos y el cuerpo técnico del Hércules CF.

«Desde el Hércules CF queremos transmitir a nuestro jugador todo nuestro ánimo, apoyo y confianza. Sabemos de su fortaleza, profesionalidad y compromiso, y no tenemos ninguna duda de que afrontará este proceso con la misma entrega y espíritu que demuestra cada día», reza el comunicado.

