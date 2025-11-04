Jeremy de León pide paso en el once del Hércules

Lucas V. Belmar Alicante Martes, 4 de noviembre 2025, 10:10 Comenta Compartir

Las graves lesiones de Nico Espinosa, Oriol Soldevila y Roger Colomina obligan al técnico del Hércules, Rubén Torrecilla, a optimizar al máximo sus recursos para sacar a flote la nave blanquiazul, que sigue merodeando peligrosamente por los puestos de descenso a Segunda RFEF. Y uno de los jugadores que todavía está por aparecer es Jeremy de León, probablemente el más mediático de la plantilla por su condición de jugador del Real Madrid e internacional con Puerto Rico.

El extremo boricua firmó sus mejores minutos como blanquiazul en Antequera, aunque sólo fueron 20. Actuó a pierna cambiada por la banda derecha y protagonizó un par de arrancadas en las que superó a rivales con mucha facilidad, si bien luego erró en la toma de decisión final con disparos infructuosos. Pero esos chispazos de Jeremy son mucho teniendo en cuenta el estado general del ataque del Hércules tras la dolorosa lesión de Soldevila, quien no volverá a jugar este curso. Los delanteros Fran Sol y Slavy aún no han visto puerta y el equipo de Torrecilla necesita como el comer desequilibrio por las bandas. El preparador extremeño ha optado por el canterano De Palmas como relevo de Soldevila en la banda derecha, pero el estado físico de Jeremy es cada vez mejor y todo parece indicar que ya estaría preparado para jugar de inicio como hizo con Puerto Rico frente a Argentina.

El extremo puertorriqueño únicamente ha sido utilizado por Torrecilla como revulsivo y en partidos anteriores se le vio precipitado, acelerado e incurriendo a veces en pérdidas peligrosas. En Antequera mostró una mejor versión, exhibió una velocidad y una capacidad de desborde difícil de ver en esta categoría y por todo ello apunta al once este sábado (16:15 horas) frente al Europa, aunque tampoco es descabellado que el técnico siga utilizándolo para desatascar el ataque en los minutos finales.

Torrecilla alineó, en Antequera, por primera vez juntos a Fran Sol y Slavy y podría repetir con este sistema de dos puntas ya que la segunda parte de El Maulí fue buena. Slavy destacó con su juego de espaldas y Fran Sol vio cómo se le anulaba un gol legal por un supuesto fuera de juego tras un disparo de Aranda repelido por el palo, además de tener otra clara ocasión de cabeza. Para el choque del próximo sábado en el Rico Pérez, el Hércules podrá volver a contar con el mediapunta Unai Ropero, pero pierde al lateral izquierdo Javi Jiménez por sanción.