El Eldense ratifica a Claudio como técnico antes del derbi ante el Hércules El veterano preparador se hizo cargo del primer equipo de manera provisional tras el despido de Javier Cabello hace un mes

El CD Eldense ha llegado a un acuerdo con Claudio Barragán para que sea el entrenador del primer equipo azulgrana hasta el 30 de junio de 2026. El exjugador y técnico valenciano, que actualmente dirigía al filial, se hace cargo del primer equipo azulgrana hasta el final de la temporada 2025/26.

Desde su llegada al banquillo del Eldense B en el tramo final de la pasada temporada, el técnico valenciano cumplió con los objetivos marcados y dotó al equipo de identidad y solidez competitiva. En los ocho partidos que dirigió el curso pasado, logró mantener al filial en Lliga Comunitat, sumando 21 puntos de 24 posibles. En la presente temporada, el Eldense B ha tenido un inicio prometedor, situándose 4º en la clasificación con 16 puntos.

Como técnico interino, Claudio Barragán ha dirigido los últimos cuatro partidos del primer equipo, donde el equipo ha demostrado una notable mejoría en el juego y un crecimiento colectivo que se ha reflejado en el rendimiento sobre el terreno de juego con un estilo más reconocible, intenso y dominador.

«Desde el CD Eldense le deseamos la mejor de las suertes en su nueva etapa como entrenador del primer equipo azulgrana, con la convicción y la fe de seguir impulsando el proyecto azulgrana», señala el club del Nuevo Pepico Amat en su comunicado.

Claudio Barragán ha sido ratificado en el banquillo del primer equipo horas antes del derbi ante el Hércules, equipo que dirigió durante 16 partidos en la temporada 16-17, en la desaparecida Segunda B. Claudio sustituyó en el cargo a Gustavo Siviero y posteriormente fue relevado por Josip Visnjic.

Por otro lado, el ambientazo está garantizado en el derbi de este domingo ya que la afición del Hércules ha agotado las casi 800 entradas puestas a su disposición para el fondo sur, por lo que se espera más de un millar de seguidores blanquiazules para llevar en volandas a un equipo que deberá apretar los dientes para puntuar en Elda ya que el cuadro azulgrana ha alzado el vuelo tras la llegada de Claudio Barragán al banquillo. El espectáculo está servido en el Nuevo Pepico Amat.

