'Sayonara' al Mercado Central de Alicante: Ukiyo se muda a un nuevo local La barra japonesa abrirá una nueva propuesta en un local todavía por conocer

José Vicente Pérez Pardo Alicante Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:12

La chef Andrea Díaz abrió hace poco más de tres años una pequeña barra en el Mercado Central de Alicante que rápidamente se convirtió en una gran sopresa, para algunos el mejor japonés de la ciudad. Lo llamó Ukiyo, término nipón que equivale al 'carpe diem' latino por el cual hay que dejarse llevar por la felicidad en un mundo transitorio y etéreo. Tras esta declaración de intenciones, Ukiyo se convirtió en un referente gastronómico no solo de la lonja de abastos, sino en todo Alicante.

Con solo ocho servicios por turno, las elaboraciones de la chef han conquistado los paladares de Alicante. Las reservas llegaron al mes de espera. Y, en plena ola de éxito, Andrea Díez ha decidido dejarse llevar y apostar por un nuevo y soñado proyecto.

Ukiyo ha cerrado su puesto esta semana en el Mercado Central de Alicante para trasladarse a una nueva ubicación, todavía desconocida. Se trata de un nuevo local en el que ampliar la experencia gastronómica japonesa intensa y vivida de su barra.

No se sabe cuánto tiempo va a pasar hasta este nuevo lugar definitivo. La chef ha anunciado en redes sociales que se trasladan a la calle Cienfuegos 7, en pleno Casco Antiguo de Alicante, donde esperan transmitir «la esencia de nuestra historia y nuestra filosofía». Hasta entonces, prometen «muchas sorpresas».

Ukiyo ha hecho el recorrido inverso a algunos establecimientos, como Wasamole, que abandonó su local de José Gutiérrez Petén para llevar su gastronomía de fusión japo-mexicana al Mercado Central, también en el lado de frutas y verduras.

No ha sido la única novedad de un mercado de 103 años de antigüedad que, sin embargo, vive uno de sus mejores momentos gracias al boom gastronómico. Si hace hace cerca de un mes, abría Bistrot Christine, otros negocios como El Palé han aumentado su espacio y oferta en la lonja alicantina. Toda una apuesta por este lugar tan emblemático de la ciudad.

El éxito le ha reclamado a Andrea Díaz esta nueva aventura, cuya inauguración supondrá, sin duda, una de las mayores rentrées de la hostelería en Alicante. Hasta entonces, solo queda esperar y desearle lo mejor.