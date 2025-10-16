Una alicantina competirá en casa por ser la 'Camarera del Año' en España Ángela Rodríguez, una de las mejores sumilleres del país y propietaria de Bodegas Ayren, llega a las semifinales del certamen, que se celebran en el CdT

José Vicente Pérez Pardo Alicante Jueves, 16 de octubre 2025, 17:15 | Actualizado 17:20h. Comenta Compartir

La alicantina Ángela Rodríguez sigue su camino de romper techos y lograr nuevos hitos en su carrera. Después de proclamarse como primera mejor sumiller de la provincia de Alicante (la única por el momento) y número 42 de España, ahora se encuentra en plena competición por ser la 'Camarero del Año 2025-2026'.

Ángela jugará en casa las semifinales, que se celebran durante una jornada completa en el CdT de Alicante el próximo 13 de noviembre. Su primer objetivo: convertirse en una de los tres finalistas, que se disputarán el preciado título en la feria Alimentaria de Barcelona.

Competirá por otros compañeros de profesión, algunos de ellos de restaurantes con Estrella Michelin, como son Paloma Sánchez (Restaurante Santa Ana, Murcia), Diego de Obeso (Hotel del Oso, Cosgaya, Cantabria), Javier Gil (Restaurante Gaytán *, Madrid), Juan David Marco (Saddle Madrid *, Madrid) y Juan Pedro López (DelARDE Restaurante, Navas de San Juan, Jaén).

La alicantina es propietaria de Bodegas Ayren & Restaurante, ubicado en la avenida de la Condomina. Un local donde Ángela Rodríguez demuestra su calidez y profesionalidad en el trato al cliente, además de ofrecer una auténtica clase sobre enología al cliente.

En su doble condición de sumiller y camarera, ahora Ángela Rodríguez afronta este certamen que pone en valor el trabajo de los profesionales de sala. Consiste en que los seis participantes realizan un circuito de pruebas de sala para demostrar sus aptitudes y su profesionalidad.

Unos jurados con presencia alicantina El jurado de la semifinal de Alicante de 'Cocinero del Año' está copresidido por Susi Díaz (La Finca *, Elche) y Joaquín Baeza Rufete ( Restaurante Baeza Rufete *, Alicante), ganador en una edición. Otros chefs destacados de la provincia que evaluarán a los participantes son Cristina Figueira (El Xato *, La Nucía), Dani Frías (La Ereta, Alicante), Rafa Molina (Tabula Rasa, Alicante), Aurora Torres (Lula by Aurora Torres, Los Montesinos, Alicante), Pablo Montoro (Espacio Montoro, Alicante) y María José San Román (El Monastrell, Alicante). Por su parte, el jurado de la semifinal de Alicante del concurso Camarero del Año está compuesto por grandes profesionales de sala a nivel nacional entre los que destacan el maître Casto Copete (Grupo Gastronou) y Elisabeth Gomes (Grupo El Portal), ambos de Alicante.

En la misma jornada se celebrará el concurso de 'Cocinero del Año'. Los seis concursantes que participarán en la semifinal son Borja Moncalvillo (Origen, Castro Urdiales, Cantabria), Daniel García Peinado (Ama Restaurante, Benalúa de las Villas, Granada), Juanma Salgado (Dromo, Badajoz), Paula Gutiérrez (Víctor Gutiérrez *, Salamanca), Pedro Montolio (Dagma, Barcelona) y Roger Julián (Simposio, San Antonio de Benagéber, Valencia).

El desarrollo del Concurso Cocinero del Año pone a prueba las aptitudes de todos los aspirantes que han de demostrar su valía en directo. En cada semifinal los seis equipos que participan tienen cinco horas para elaborar un menú completo, compuesto por entrante, plato principal y postre.