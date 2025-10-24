The Villena Dual Vocational Training Fair for SMEs to Provide Businesses with Information to Facilitate the Recruitment of Qualified Young People

José Vicente Pérez Pardo Alicante Friday, 24 October 2025, 19:25 Comenta Share

La nueva edición de la Feria FP Dual Pymes 2025, prevista el próximo martes 28 de octubre en Villena, ofrecerá a las empresas participantes la posibilidad de conocer de primera mano toda la normativa específica para introducir en plantilla estudiantes de Formación Profesional, además de tener acceso a diferentes experiencias de éxito desarrolladas por empresas de la provincia de Alicante.

La Feria, impulsada por la Cámara de Comercio de Alicante y el Ayuntamiento de Villena, tiene como objetivo acercar a las empresas de la comarca del Alto Vinalopó a la realidad de los ciclos formativos de FP Dual y ofrecerles información sobre la norma, así como las ventajas que supone adscribirse a este programa formativo que intercala la formación reglada y la práctica en empresas.

En la actualidad, la falta de mano de obra cualificada es uno de los graves problemas de las empresas de muchos sectores, una preocupación que Cámara de Comercio quiere ayudar a solventar con este tipo de encuentros enfocados al empresariado.

La Feria FP Dual Pymes 2025 será inaugurada el próximo martes por el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, y el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, para dar paso a la primera charla sobre el 'Marco legal de la Formación Profesional en la Comunidad Valenciana' a cargo de Pilar Ferrándiz, coordinadora provincial en Alicante de Prospección de Formación Profesional de la Conselleria de Educación. Esta mesa de diálogo se suma a la que ofrecerá Teresa Pont, Coordinadora de FP Dual del Departamento de Comercio y Marketing del IES Las Fuentes de Villena, sobre el 'Proceso de la Formación Profesional en la empresa: ventajas y beneficios'.

Ambas sesiones ofrecerán una visión global de las exigencias normativas que deben cumplir las empresas que quieren sumarse al proceso de selección de personal procedentes de los ciclos formativos de FP Dual, un alumnado con excelente formación y amplia capacitación.

Para completar la información, la Feria propone dos nuevas actividades ese mismo día. Por una parte, la Mesa Redonda 'Experiencias empresariales de éxito de Formación Profesional en Alicante' con la participación de Grupo Delfín y el IES Hermanos (Villena) Amorós; Grupo Electrostocks y el IES Antonio Navarro Santafé (Villena); y el Grupo Mora que colabora con el IES Severo Ochoa (Elche). La última propuesta será la charla explicativa de Josué Roca, de Convotis Iberia.