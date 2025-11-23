Minimum temperatures create a dramatic thermal jump in Alicante with -0.8 degrees and nearly twelve in just 22 kilometres

Adrián Mazón Alicante Sunday, 23 November 2025, 08:55 Comenta Share

El clima de invierno que vive Alicante durante estos últimos días ha vuelto a dividir este domingo a la provincia en dos mundos opuestos, entre el frío helador de la montaña y un ambiente suave en el litoral.

Mientras el municipio de Xixona -la localidad de la provincia con la mínima más baja- ha amanecido bajo un manto helado con -0,8 grados, en la ciudad de Alicante el termómetro ha llegado los 11,4 grados, siendo esta la segunda temperatura mínima más alta.

Son solo 22 kilómetros de distancia en línea recta los que separan ambos municipios, pero suficientes para dibujar un salto térmico de vértigo que evidencia cómo la montaña guarda el invierno por la noche.

Este choque entre temperaturas muestra cómo la provincia de Alicante se divide, durante esta ola de frío, entre un interior invernal con máximas por debajo de los cinco grados y un litoral casi otoñal.

Madrugada gélida en el interior de Alicante

La madrugada de este domingo ha vuelto a ser gélida en el interior de la provincia de Alicante. A Xixona, que se mantiene como una de las zonas más frías de este episodio, le acompañan otros municipios como Beneixama con -0,7 ºC grados, Banyeres de Mariola y Relleu con -0,6 grados, y Castell de Castells con -0,3 grados.

Ampliar Temperaturas mínimas del domingo en Alicante. AVAMET

El frío se ha extendido también por estas comarcas, L'Alcoià y la Marina Baixa, sobre todo, con multitud de estaciones de Avamet que registran entre los cero y los dos grados. Entre ellas destacan Confrides con 0,6 grados, Alcoi con un grado y Sella con 1,4 grados.

Más contraste con el litoral de Alicante

Mientras tanto, el litoral ha amencido templado con hasta 11,6 grados en Sagra y 11,4 grados en el entorno de la playa del Postiguet de Alicante, según las estaciones de Avamet en estos municipios de la provincia. Otras localidades como Dénia, Xàbia o Pego han superado los 10,5 grados este domingo.

Ampliar Temperaturas mínimas más altas en Alicante este domingo. AVAMET

El contraste se ha mantenido durante esta madrugada en otros puntos de la provincia. La temperatura máxima más baja ha sido la de Banyeres de Mariola con 2,1 grados, seguida de Villena con 2,2 grados, Confrides con 2,8 grados en la cima de la Aitana -cuando en las últimas jornadas estuvo en los casi menos seis grados- y Agres con 3,8 grados.

Ampliar Temperaturas máximas más bajas este domingo en Alicante. AVAMET

Mientras tanto, la máxima más alta de estas primeras horas de domingo se ha registrado, según Avamet, de 15,1 grados en Sagra, acompañada por valores muy suaves en Xàbia, Orba, Cox y Pego, todos entre los 13,7 grados y 14 grados.