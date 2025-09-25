La UMH celebra la segunda edición de los Encuentros Culinarios de Vinos y Letras en Alicante El enólogo José Peñín presentará su libro 'Mis memorias del vino' junto con un menú degustación

Ismael Martinez Elche Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:12

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), a través de la Cátedra Casa Sicilia de Enoturismo y Cultura del Vino, junto con la Escuela de Catas de Alicante, Vectalia y el Restaurante Maestral, organiza la segunda edición de los Encuentros Culinarios de Vinos y Letras.

El evento tendrá lugar este próximo 26 de septiembre, a las 14.00 horas, en el Restaurante Maestral (Alicante), con la participación del reconocido enólogo José Peñín, quien presentará su obra 'Mis memorias del vino'. El rector de la UMH, Juan José Ruiz, asistirá al encuentro junto a la directora y el codirector de la cátedra, Sumay Agulló Torres y Ezequiel Moltó.

En 'Mis memorias del vino', Peñín combina vivencias personales con la evolución de la cultura vitivinícola en España, repasando la trayectoria que lo convirtió en uno de los divulgadores más influyentes del sector. Su reconocido trabajo en la Guía Peñín ha sido clave para situar la enología española en el panorama internacional.

La jornada contará también con un Menú Degustación Alicantino elaborado por el equipo de cocina del Maestral. Inspirado en la trayectoria del enólogo, incluirá propuestas como Coca Alicantina de Mollitas, Tomate con Salazones, Foiet con Turrón y Melocotón, Merluza sobre Arroz Negro y Carpaccio de Pera al Vino como postre. Cada plato se maridará con vinos DOP Alicante especialmente seleccionados: Arbui tinto, Casa Agrícola blanco y Cesilia Rosé.