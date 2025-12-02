Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mehdi Puch no jugará con el Hércules hasta enero
El PCUMH refuerza su compromiso con la formación digital juvenil colaborando por quinto año en el programa 'Agentes del Cambio'. PCUMH

El PCUMH colabora un año más con el curso 'Agentes del Cambio' para formar a jóvenes en transformación digital

El programa de FEMPA, gratuito y dirigido a menores de 35 años, comenzará en Elche el 19 de enero con apoyo del Ayuntamiento y la Asociación Nacional de Big Data y Analytics

Ismael Martínez

Ismael Martínez

Elche

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:22

Comenta

El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) colabora por quinto año consecutivo en el programa 'Generación Digital Agentes del Cambio', una iniciativa gratuita impulsada por FEMPA para formar a jóvenes en competencias digitales y liderazgo orientado a la transformación de pymes. La nueva edición en Elche arrancará el 19 de enero, con el respaldo del Ayuntamiento y la Asociación Nacional de Big Data y Analytics.

El curso está dirigido principalmente a jóvenes de hasta 35 años, desempleados o trabajadores de empresas de entre 10 y 249 empleados. Su objetivo es facilitar conocimientos y habilidades en ámbitos como marketing digital, comercio electrónico, análisis de datos, inteligencia artificial y estrategias de digitalización, mejorando así la empleabilidad y la capacidad de impacto en pequeñas y medianas empresas.

Los participantes desarrollarán retos individuales y grupales, y llevarán a cabo un proyecto final aplicado, consistente en el diseño de un Plan de Transformación Digital real para una pyme, con acompañamiento de mentores especializados. Además, el programa incluye formación práctica con herramientas como Python, PowerBI y Tableau, así como visitas a espacios de experimentación en tecnologías como IA, ciberconectividad o realidad virtual.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Quienes completen la formación recibirán un pack de digitalización, que incluye un iPad como herramienta de trabajo para aplicar los conocimientos adquiridos. Toda la información está disponible en la web de FEMPA.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre ahogado en el puerto de Alicante
  2. 2 El socio del Real Madrid en el Bernabéu construirá en Alicante un complejo para conciertos y un nuevo estadio de fútbol
  3. 3 La mejor cadena de pizzas de España está en Alicante
  4. 4 Nuevos food trucks, más casetas y hasta el Tren de la Navidad: así será la Feria más grande de la historia en este municipio de Alicante
  5. 5 El centro de Alicante se prepara para afrontar dos días de cortes de luz
  6. 6 Los pubs del Casco Antiguo de Alicante volverán a abrir este puente hasta las 3.30 horas tras quedar suspendida la ZAS
  7. 7 Las cinco noticias más importantes de Alicante este lunes 1 de diciembre
  8. 8 Alicante estrena su mayor hub de recarga eléctrica para coches: 14 puntos en pleno centro
  9. 9 Retrasos en el TRAM de Alicante en plena hora punta por una incidencia ya resuelta
  10. 10 La Policía Nacional irrumpe en dos negocios de Benidorm usados como tapadera para el tráfico de drogas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El PCUMH colabora un año más con el curso 'Agentes del Cambio' para formar a jóvenes en transformación digital

El PCUMH colabora un año más con el curso &#039;Agentes del Cambio&#039; para formar a jóvenes en transformación digital