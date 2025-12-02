El PCUMH colabora un año más con el curso 'Agentes del Cambio' para formar a jóvenes en transformación digital El programa de FEMPA, gratuito y dirigido a menores de 35 años, comenzará en Elche el 19 de enero con apoyo del Ayuntamiento y la Asociación Nacional de Big Data y Analytics

El PCUMH refuerza su compromiso con la formación digital juvenil colaborando por quinto año en el programa 'Agentes del Cambio'.

Ismael Martínez Elche Martes, 2 de diciembre 2025, 11:22 Comenta Compartir

El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) colabora por quinto año consecutivo en el programa 'Generación Digital Agentes del Cambio', una iniciativa gratuita impulsada por FEMPA para formar a jóvenes en competencias digitales y liderazgo orientado a la transformación de pymes. La nueva edición en Elche arrancará el 19 de enero, con el respaldo del Ayuntamiento y la Asociación Nacional de Big Data y Analytics.

El curso está dirigido principalmente a jóvenes de hasta 35 años, desempleados o trabajadores de empresas de entre 10 y 249 empleados. Su objetivo es facilitar conocimientos y habilidades en ámbitos como marketing digital, comercio electrónico, análisis de datos, inteligencia artificial y estrategias de digitalización, mejorando así la empleabilidad y la capacidad de impacto en pequeñas y medianas empresas.

Los participantes desarrollarán retos individuales y grupales, y llevarán a cabo un proyecto final aplicado, consistente en el diseño de un Plan de Transformación Digital real para una pyme, con acompañamiento de mentores especializados. Además, el programa incluye formación práctica con herramientas como Python, PowerBI y Tableau, así como visitas a espacios de experimentación en tecnologías como IA, ciberconectividad o realidad virtual.

Quienes completen la formación recibirán un pack de digitalización, que incluye un iPad como herramienta de trabajo para aplicar los conocimientos adquiridos. Toda la información está disponible en la web de FEMPA.