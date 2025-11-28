Robots y exoesqueletos con fines terapéuticos: así funciona un centro rehabilitador único en la provincia La firma NeuroVital acaba de inaugurar sus instalaciones en el Parque Científico de la UMH donde tratar patologías del sistema nervioso

El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) de Elche alberga un centro de rehabilitación que es único en toda la provincia de Alicante. La spin-off NeuroVital acaba de inaugurar en el campus ilicitano unas instalaciones en las que cuentan con robots y exoesqueletos para la rehabilitación de miembros superiores e inferiores.

Todo ello sumado a entornos de realidad virtual terapéuticos desarrollados dentro de la propia universidad. Esta tecnología permite ofrecer tratamientos intensivos, individualizados y multidisciplinares a personas con ictus, daño cerebral adquirido, enfermedades neurodegenerativas u otras patologías del sistema nervioso.

Tal y como señalan desde la compañía, gracias a las tecnologías con las que cuenta NeuroVital se podrá personalizar al máximo la recuperación neurológica y acelerar los avances funcionales de los pacientes. «Esta apuesta tecnológica situará a este centro a la vanguardia de la rehabilitación en España», señala la CEO de la spin-off Helena Fernández. Y añade: «Nuestro equipo, además, está formado por profesionales especializados en Fisioterapia Neurológica, Logopedia, Terapia Ocupacional, Neuropsicología y Medicina Rehabilitadora, lo que nos permite garantizar una atención global e integral».

Rehabilitación innovadora

El equipo de NeuroVital se vale de herramientas tecnológicas para ofrecer sus terapias: el centro cuenta con exoesqueletos, robots y entornos de realidad virtual para la rehabilitación, lo que lo convierte en el único centro de la provincia equipado con estas tecnologías, explican sus responsables.

Entre ellas, destaca un andador biónico exclusivo para la neurorehabilitación de la marcha, que guía las piernas para replicar movimientos correctos y estimular la neuroplasticidad; un dispositivo de robótica avanzada que proporciona el soporte y la repetición necesarios para reactivar la motricidad del brazo y la mano o unas gafas de realidad virtual (RV) inmersivas dirigidas a que los pacientes trabajen activamente el equilibrio, la coordinación y las funciones cognitivas.

La empresa del PCUMH ofrece servicios multidisciplinares a pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares como ictus, traumatismos craneoencefálicos o lesiones medulares, y a aquellos afectados por enfermedades como la esclerosis múltiple o la lateral amiotrófica (ELA), o el parkinson, entre otros.

Para llevar a cabo esta labor, el centro realiza una evaluación inicial del paciente en la que analiza sus necesidades y entorno familiar. Posteriormente, se diseña un protocolo individualizado en el que se establecen los objetivos a corto y largo plazo según las necesidades únicas del paciente y se desarrolla e implementa un tratamiento intensivo basado en evidencia científica. Tras la ejecución de este, los especialistas reevalúan al paciente midiendo los progresos y se estipula si procede realizar el alta o establecer próximos objetivos dirigidos a optimizar la mejora.