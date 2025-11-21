Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Felipe Pulido y Roberto Martínez durante la inauguración del nuevo Centro de Empresas de CaixaBank en Elche. CaixaBank

CaixaBank inaugura en Elche un nuevo Centro de Empresas para impulsar el desarrollo empresarial

Las nuevas instalaciones ofrecen asesoramiento avanzado y una atención especializada dirigida a compañías del entorno ilicitano

Ismael Martínez

Ismael Martínez

Elche

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:37

CaixaBank ha inaugurado oficialmente su nuevo Centro de Empresas en la calle Marie Curie, 24, un espacio moderno de 295 metros cuadrados concebido para ofrecer un servicio más cercano, personalizado y eficiente a las compañías de Elche y su área de influencia. La nueva sede refuerza la relación de la entidad con el tejido empresarial alicantino y se consolida como un punto de apoyo estratégico para pymes y grandes corporaciones.

El acto inaugural reunió a representantes del ámbito económico y autoridades locales, y contó con la participación de Felipe Pulido, director comercial de Banca de Empresas de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, y de Roberto Martínez, director del Centro de Empresas de Elche.

Durante su intervención, Pulido subrayó que «con este nuevo espacio, CaixaBank refuerza su compromiso con las empresas de la ciudad de Elche, ofreciendo un servicio integral y especializado que les permitirá afrontar sus retos de crecimiento y desarrollo».

El directivo destacó también el papel de la entidad en la financiación empresarial: «En los primeros seis meses de este año hemos financiado a las empresas de la Comunidad Valenciana con más de 2.346 millones de euros, un 14% más que el año pasado», señaló, remarcando la apuesta de CaixaBank por apoyar la actividad económica y la expansión de las empresas del territorio.

La apertura del nuevo centro se suma a la red de oficinas y espacios especializados de CaixaBank en la provincia de Alicante, consolidando su liderazgo en asesoramiento, innovación y acompañamiento empresarial.

