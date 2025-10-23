La fundación CaixaBank Dualiza y la CEV fomentan la captación de talento en la Marina Alta Empresarios y responsables de centros docentes se han reunido para reflexionar sobre las oportunidades que ofrece la Formación Profesional

P.S. Alicante Jueves, 23 de octubre 2025, 18:09 Comenta Compartir

CaixaBank Dualiza y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) han celebrado en el IES María Ibars de Dénia un nuevo Desayuno Dualiza, que ha reunido a representantes de empresas y centros educativos de la Marina Alta para reflexionar sobre las oportunidades que ofrece la Formación Profesional Dual y fortalecer la colaboración entre el tejido empresarial y la comunidad educativa.

Durante la jornada, los asistentes han analizado las ventajas de la FP Dual como vía para captar talento y responder a las necesidades reales del mercado laboral local. El encuentro ha permitido identificar acciones conjuntas y acuerdos de colaboración para alinear la oferta educativa con los perfiles profesionales más demandados en la comarca.

Retos clave

Los participantes han identificado retos clave que limitan el desarrollo de la FP Dual en la comarca: desde la dificultad de coordinación entre centros educativos y empresas, la sobrecarga administrativa y la falta de tiempo para planificar colaboraciones, hasta la escasa motivación del alumnado y la carencia de perfiles técnicos cualificados.

Las empresas han señalado además el desconocimiento del sistema educativo, la falta de difusión de casos de éxito y problemas logísticos como transporte y horarios. Los centros, por su parte, han reclamado más apoyo institucional, estabilidad en las plantillas docentes y figuras de enlace que faciliten la relación con el tejido productivo.

El 20% de los empleos en la Marina Alta se concentran en el sector servicios, que suma más de 5.400 empresas vinculadas al comercio

La economía de la Marina Alta se apoya en un tejido productivo marcado por el peso del sector servicios, donde la hostelería y el turismo actúan como auténticos motores del desarrollo comarcal y que serán algunos de los que más oportunidades de empleo generen en el futuro.

Actualmente, en torno a una de cada cinco personas trabajadoras —cerca del 20 % del empleo total— se concentra en este ámbito, que suma más de 5.400 empresas vinculadas al comercio, la restauración o el alojamiento. La sanidad, que representa en torno al 3–4 % del empleo, o la informática y las comunicaciones —que apenas representan el 1 %— mantienen una presencia más reducida, aunque estratégica, por su papel en la prestación de servicios esenciales y en la digitalización del tejido empresarial.

Para mantener la competencia de todos esos sectores será clave la FP, y el modelo dual se plantea como una oportunidad fundamental a la hora de formar talento.

Como conclusión, se ha subrayado que la FP Dual en la Marina Alta tiene un alto potencial de desarrollo si se construye sobre tres pilares: relaciones de confianza entre agentes, simplificación de procesos y compromiso humano.