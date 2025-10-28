Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hospital General de Alicante, uno de los 13 donde se va a testear la app. Miriam Gil Albert

La UMH desarrolla una app para reducir las hospitalizaciones de pacientes con inmunodeficiencia

La aplicación funciona como un diario de salud electrónico que facilita el control de síntomas, citas médicas y tratamientos

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Martes, 28 de octubre 2025, 17:21

Comenta

La Universidad Miguel Hernández de Elche, en colaboración con el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València ha desarrollado una aplicación móvil que permite a personas con inmunodeficiencias primarias autogestionar su enfermedad desde casa, someterse a un seguimiento en remoto y, en última instancia, mejorar significativamente su calidad de vida.

«Estos pacientes necesitan un seguimiento multidisciplinar continuo, lo que se traduce en frecuentes desplazamientos hospitalarios y un impacto considerable en su vida familiar y laboral», explican los responsables de la aplicación, que podría ayudar a reducir los ingresos hospitalarios entre este tipo de pacientes.

Noticias relacionadas

Investigadores de la UMH abren la puerta al diagnóstico temprano del Parkinson mediante análisis de sangre

Investigadores de la UMH abren la puerta al diagnóstico temprano del Parkinson mediante análisis de sangre

Un estudio de Neurociencias UMH revela que una molécula activada por luz podría aliviar de forma no invasiva el dolor del ojo seco

Un estudio de Neurociencias UMH revela que una molécula activada por luz podría aliviar de forma no invasiva el dolor del ojo seco

«Entre los múltiples desafíos a los que se enfrentan estas personas se encuentran tratamientos complejos, seguimiento a largo plazo, necesidad de educación continua sobre su autocuidado y un importante impacto psicosocial», detalla, en un comunicado, el coordinador de la Unidad de Inmunodeficiencias Primarias del Servicio de Medicina Interna de La Fe, Pedro Moral Moral.

Diario de salud

Para hacer frente a estos retos, la aplicación IDPBook funciona como un diario de salud electrónico que facilita el control de síntomas, episodios infecciosos, citas médicas y tratamientos, entre otros parámetros.

En concreto, incorpora seis módulos: información personal del paciente, seguimiento del estado de la enfermedad, gestión de citas médicas, archivo de documentación clínica, contacto directo con el equipo sanitario y conexión con redes de pacientes.

Con estas funcionalidades, las y los pacientes pueden registrar en tiempo real cualquier cambio en su salud, comunicarse de forma programada con su equipo médico y recibir recordatorios personalizados. Además, la APP facilita el acceso a asociaciones de pacientes con la finalidad de tejer una red de apoyo.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La aplicación se va a testar en 13 centros hospitalarios españoles, incluido el doctor Balmis de Alicante, tanto en unidades de adultos como de pediatría, con 70 pacientes y 30 profesionales sanitarios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía busca al dueño del dron que obligó a cerrar el aeropuerto de Alicante-Elche
  2. 2 Vito Quiles llega a la Universidad de Alicante en medio de cánticos e insultos en una Facultad dividida
  3. 3 La visita de Vito Quiles a la Universidad de Alicante desata un pulso entre ultras y pancatalanistas
  4. 4 El joven alicantino brutalmente agredido junto a una discoteca se recupera poco a poco de sus lesiones
  5. 5 Prisión para los dos detenidos por asesinar por una herencia a una mujer en Alicante, uno de ellos su expareja, y ocultar el cadáver dos semanas
  6. 6 Conmoción en las Hogueras de Alicante por la pérdida de Loli Cuenca, presidenta de Francisco Albert
  7. 7 Reabren al tráfico la ronda del castillo de Alicante tras la rotura de una tubería de gas
  8. 8 Estas son las calles de Alicante que tendrán cortes de luz durante la semana
  9. 9 Las carreras más demandadas en Alicante bajan de media dos puntos su nota de corte definitiva
  10. 10 Cuatro mujeres heridas en un accidente entre un coche y un camión en la A-31, en Elda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La UMH desarrolla una app para reducir las hospitalizaciones de pacientes con inmunodeficiencia

La UMH desarrolla una app para reducir las hospitalizaciones de pacientes con inmunodeficiencia