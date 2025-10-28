La UMH desarrolla una app para reducir las hospitalizaciones de pacientes con inmunodeficiencia La aplicación funciona como un diario de salud electrónico que facilita el control de síntomas, citas médicas y tratamientos

Hospital General de Alicante, uno de los 13 donde se va a testear la app.

Pau Sellés Alicante Martes, 28 de octubre 2025, 17:21

La Universidad Miguel Hernández de Elche, en colaboración con el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València ha desarrollado una aplicación móvil que permite a personas con inmunodeficiencias primarias autogestionar su enfermedad desde casa, someterse a un seguimiento en remoto y, en última instancia, mejorar significativamente su calidad de vida.

«Estos pacientes necesitan un seguimiento multidisciplinar continuo, lo que se traduce en frecuentes desplazamientos hospitalarios y un impacto considerable en su vida familiar y laboral», explican los responsables de la aplicación, que podría ayudar a reducir los ingresos hospitalarios entre este tipo de pacientes.

«Entre los múltiples desafíos a los que se enfrentan estas personas se encuentran tratamientos complejos, seguimiento a largo plazo, necesidad de educación continua sobre su autocuidado y un importante impacto psicosocial», detalla, en un comunicado, el coordinador de la Unidad de Inmunodeficiencias Primarias del Servicio de Medicina Interna de La Fe, Pedro Moral Moral.

Diario de salud

Para hacer frente a estos retos, la aplicación IDPBook funciona como un diario de salud electrónico que facilita el control de síntomas, episodios infecciosos, citas médicas y tratamientos, entre otros parámetros.

En concreto, incorpora seis módulos: información personal del paciente, seguimiento del estado de la enfermedad, gestión de citas médicas, archivo de documentación clínica, contacto directo con el equipo sanitario y conexión con redes de pacientes.

Con estas funcionalidades, las y los pacientes pueden registrar en tiempo real cualquier cambio en su salud, comunicarse de forma programada con su equipo médico y recibir recordatorios personalizados. Además, la APP facilita el acceso a asociaciones de pacientes con la finalidad de tejer una red de apoyo.

La aplicación se va a testar en 13 centros hospitalarios españoles, incluido el doctor Balmis de Alicante, tanto en unidades de adultos como de pediatría, con 70 pacientes y 30 profesionales sanitarios.