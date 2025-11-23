Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Asamblea General Ordinaria del Real Madrid. EP

El desliz viral del Real Madrid horas antes de enfrentarse al Elche CF: «Lamentamos lo ocurrido»

El club merengue usa por error la imagen del jugador André da Silva en un vídeo de condolencias por la muerte de Diogo Jota y su hermano

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:09

Comenta

El Real Madrid se ha visto obligado a pedir disculpas al Elche CF y a uno de sus jugadores justo el día en que visita el Martínez Valero para enfrentarse al club franjiverde.

El club merengue ha proyectado, durante su Asamblea General Ordinaria, un vídeo de condolencias por la muerte del futbolista del Liverpool Diogo Jota y su hermano (André Silva), fallecidos trágicamente en un accidente de tráfico el pasado mes de julio.

Sin embargo, en el montaje ha aparecido por error la imagen de André da Silva, jugador del Elche CF; un fallo que se ha vuelto viral en redes sociales en cuestión de minutos.

El club ha lanzando, por este desliz, un mensaje de disculpa pública. «El Real Madrid C. F. pide disculpas al Elche C. F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un vídeo institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido».

El duelo de esta tarde, ya cargado de tensión deportiva, llega ahora aderezado con un episodio inesperado que ha colocado a ambos clubes en el foco mediático.

