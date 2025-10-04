Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La afición del Elche CF despide a los jugadores antes del partido en Vitoria. IM

La afición del Elche arropa al equipo antes de viajar a Vitoria

El Martínez Valero ha reunido a centenares de seguidores para despedir a los jugadores, que siguen invictos en Liga con tres victorias y cuatro empates

Ismael Martínez

Elche

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:25

El ambiente vivido este sábado en el Estadio Martínez Valero ha dejado claro el gran momento que atraviesa el Elche CF. A las 17:30 horas, la afición franjiverde ha acudido en masa para despedir a sus jugadores antes de emprender el viaje rumbo a Vitoria, donde este domingo se medirán al Deportivo Alavés.

La respuesta de los seguidores refleja la ilusión generada por un inicio de temporada impecable: el conjunto ilicitano todavía no conoce la derrota, sumando ya tres victorias y cuatro empates en sus primeros compromisos ligueros. Una racha que ha devuelto la confianza y el entusiasmo a la grada.

Entre los protagonistas más ovacionados ha estado el técnico Eder Sarabia, que ha recibido una calurosa muestra de cariño de la hinchada. En una de las pancartas más llamativas podía leerse un mensaje directo a la entidad: 'Daría la vida por ti'.

El viaje a Vitoria llega, por tanto, acompañado de un empuje extra de la afición, que ha demostrado, una vez más, que su apoyo incondicional es el mejor motor para seguir ampliando la racha de imbatibilidad.

