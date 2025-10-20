Alicante afronta una semana «muy cálida» en la recta final de octubre con temperaturas superiores a 35 grados La Aemet destaca que las marcas medias del miércoles y del jueves pueden ser «las más altas en la Comunitat en una fecha tan avanzada»

Óscar Bartual Bardisa Alicante Lunes, 20 de octubre 2025, 15:10 Comenta Compartir

Esta semana las temperaturas se incrementarán conforme se acerque el fin de semana. Se espera un pico cálido durante los próximos días en la provincia de Alicante, donde las temperaturas podrán superar los 35 grados en puntos del sur.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han avisado de que por delante «tenemos una semana muy cálida hasta el viernes con temperaturas que superarán los 30 grados en Alicante y mínimas superiores a los 20 grados».

Por delante tenemos una semana muy cálida hasta el viernes, con temperaturas que se acercarán o incluso superarán los 30 °C en el litoral de Valencia, Alicante y sur de Castellón y mínimas superiores a 20 °C.

Los días más cálidos serán miércoles y jueves. pic.twitter.com/jtEtKTSKY2 — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) October 20, 2025

Se espera que el pico de calor se alcance el miércoles y viernes. De hecho, desde la Aemet explican que las temperaturas diurnas y nocturnas tan altas de estos dos días podrán dejar las medias «más altas en la Comunitat en una fecha tan avanzada desde, al menos, el 1950».

Las temperaturas estarán «por encima de lo normal para esta época» y experimentarán una baja a partir del jueves, aunque en Alicante no se notará hasta entrado el fin de semana, en el que podría llover durante el domingo.

Localidades de la Vega Baja como Orihuela alcanzarán los 35 grados este jueves, mientras que las localidades del Vinalopó o de l'Alacantí rondarán los 30 grados en los termómetros. En el interior las temperaturas se irán hasta los 27 grados.

A partir del viernes los termómetros bajarán, en especial las mínimas, que caerán por debajo de los 10 grados en los municipios montañosos y del interior. En la ciudad de Alicante estarán por debajo de los 20 grados, cayendo hasta los 15 en el caso del domingo.