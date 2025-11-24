Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Un viaje musical al corazón del órgano histórico de San Nicolás

Quince familias del colegio Sagrados Corazones conocen el famoso instrumento histórico

Tere Compañy Martínez

Alicante

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:37

La concatedral de San Nicolás abrió el pasado sábado, 22 de noviembre, una de sus joyas más preciadas a un pequeño grupo de familias del colegio Sagrados Corazones de Alicante. Coincidiendo con la festividad de Santa Cecilia, Día Internacional de la Música, la AFA del centro organizó una visita guiada al órgano histórico, una experiencia que permitió recorrer de cerca la arquitectura, el sonido y los secretos de uno de los instrumentos más emblemáticos de la provincia.

La actividad, de carácter exclusivo para las familias del colegio y previa reserva, comenzó a las 11 horas y estuvo guiada por el profesor de música jubilado Fernando Pérez Mas —autor de reconocidos manuales escolares de la editorial Vicens Vives— y por el organista de la concatedral, José Cayuelas, que ejerció de anfitrión.

Durante una hora, quince alumnos de distintas edades y sus padres han descubrieron no solo la majestuosidad del órgano y la potencia de su sonido, sino también sus «entrañas»: mecanismos, historia, anécdotas y detalles técnicos que convirtieron la visita en un pequeño viaje al pasado musical de Alicante. Los dos guías lograron una experiencia tan didáctica como emocionante, combinando curiosidades, explicaciones históricas y momentos divertidos que mantuvieron al grupo atento desde el primer minuto.

La AFA del colegio impulsó esta actividad coincidiendo con el 22 de noviembre, festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos, una fecha especialmente señalada para celebrar el valor de la educación musical.

