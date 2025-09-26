Los profesores de educación pública votarán si van a la huelga el 27 de noviembre STEPV, CCOO y UGT convocan asambleas comarcales del 7 al 23 de octubre para acordar acciones de protesta

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT convocarán asambleas comarcales conjuntas entre el 7 y el 23 de octubre para tratar las acciones y movilizaciones que se llevarán a cabo ante el «silencio» y el «menosprecio» de la Conselleria de Educación al personal docente. Los sindicatos propondrán a los profesores de colegios públicos realizar una manifestación el próximo 8 de noviembre en València, Alicante y Castelló, y una primera huelga el 27 de noviembre.

«Eso lo han de ratificar las asambleas y la idea es presionar a este gobierno para que atienda las peticiones unánimes de los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación», ha resaltado el coordinador de acción sindical de STEPV, Marc Candela. Los tres sindicatos han informado de esta propuesta ante la «negativa» de la administración a negociar cuestiones como la mejora salarial de los docentes.

El STEPV ha denunciado el «silencio» del secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, para establecer el calendario de negociación de este curso 2025-2026. Los sindicatos iban a plantearle una serie de medidas, de propuestas, que pasan por las mejores salariales del profesorado y «por otras mejoras de las condiciones laborales».

Respecto a las reivindicaciones, ha detallado que los sindicatos piden a Educación mejoras salariales para los docentes con el objetivo de «compensar la pérdida de poder adquisitivo«, ya que »desde el 2010 han perdido 20 puntos«; reducir las ratios en las aulas y la burocracia, »sobre todo para los equipos directivos«; mejorar las infraestructuras y renegociar las plantillas para »revertir los recortes que se aplican en algunas etapas como Formación Profesional (FP), pero, en general, en todas«.

«Algunas reivindicaciones son históricas ya; el tema de ratios, el salarial, infraestructuras», ha remarcado, al tiempo que ha afirmado que «no» pararán hasta «forzar esa negociación con este gobierno».

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Educación de CCOO-PV, Xelo Valls, ha reiterado que el objetivo de las asambleas comarcales es «primero informar» y «después plantear las movilizaciones, concentraciones y, si hace falta, una huelga sectorial educativa».

Asimismo, la responsable de Educación de UGT-PV, Maika Martínez, ha lamentado que, en cuanto a las retribuciones, el profesorado de la Comunitat Valenciana es el «último» en España. También ha indicado que el profesorado experto y especialista de FP «exige la modificación del Decreto 97/2025».

