Lafuente se presentará como candidato a la CEV tras la renuncia de Navarro: «Este paso es fruto de la confianza, el diálogo y la lealtad»
Limón en una finca de Alicante. Asaja Alicante
Agricultura

Las restricciones al riego y el trips sudafricano merman un 15% la producción de los cítricos de Alicante

El limón es el más castigado, con un desplome de más del 20% respecto a la anterior campaña | Desde Asaja Alicante recomiendan al agricultor fijar precios en función del rendimiento por hectáreas y no tomar como referencia las ofertas del año pasado

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:29

Las restricciones al riego y el trips sudafricano han condenado a los agricultores de cítricos en Alicante a producir por debajo de la anterior campaña. Según detallan desde la Asociación de Jóvenes Agricultores de Alicante (Asaja), se espera una merma del 15,2% respecto al año anterior. Una caída superior a la media nacional, que roza el 11%, y la sitúa como la más baja de los últimos 16 años.

Asaja achaca las causas de este desplome a las restricciones del riego de hasta un 57% desde el inicio del año hidrológico hasta abril y del 33% desde este mes a septiembre, por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura. A ello se le suman las consecuencias derivadas del trips de Sudáfrica, plaga en la que Alicante ha sido la «zona cero», provocando una floración muy débil.

La asociación agraria cifra en un 15,2% la pérdida de la producción total de cítricos, con especial incidencia en el limóm, que cae en un 22% debido a sus elevadas necesidades de riego, mientras que en el caso de la mandarina, la cifra se desploma un 16,5%.

El caso del limón es preocupante, ya que sobresale como uno de los frutos insignia del sur de la provincia y las previsiones para la campaña 2025/26 cifran en solo 866.654 las toneladas de limón. Datos inferiores a la demanda proyectada «que pueden poner en reisgo el abastecimiento, especialmente para la industria de transformación», alerta Asaja.

En este sentido el presidente de la asociación, José Vicente Andreu, indica que «en contraposición a esta reducción en el volumen, la calidad del limón en la próxima cosecha será significativamente superior, lo que permitirá un mayor aprovechamiento para el mercado en fresco». Esto garantiza el suministro para el consumo directo, pero genera incertidumbre en sectores como el zumo, que podría enfrentarse a un déficit de materia prima.

«Hacemos un llamamiento a las administraciones para que impulsen medidas de apoyo rotundo al sector citrícola frente a los desafíos derivados de la falta de agua y del mapa geopolítico, promoviendo la competitividad de los productores alicantinos, que continúan siendo un pilar clave de la economía agraria de la provincia», insiste Andreu.

Precios en campo más altos

En cuanto a los precios, Asaja Alicante asegura que «deberían subir un 50% a los de la campaña anterior« en el caso de los limones para así poder cubrir el incremento de costes derivados del desplome de la producción.

La asociación agraria defiende «precios acordes a la situación actual: los agricultores no deben admitir precios a la baja, pues no existen razones que lo justifiquen». En este sentido piden fijar precios en función del rendimiento por hectáreas y la buena calidad de esta cosecha, y no tomar como referencia el precio por kilo del año anterior.

