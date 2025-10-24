Dos docentes alicantinos, nominados a los 'Goya de la Educación' Los profesores Manuel Martínez Sirvent y Joaquín Marzá Mercé han resultado finalistas en los Premios EDUCA ABANCA, en la categoría de Secundaria y Primaria respectivamente

Pau Sellés Alicante Viernes, 24 de octubre 2025, 11:15 Comenta Compartir

Dos profesores que ejercen su labor educativa en la provincia de Alicante, Manuel Martínez Sirvent y Joaquín Marzá Mercé, optan a convertirse en los mejores docentes de Secundaria y Bachillerato, y Primaria respectivamente de toda España. El primero de ellos es natural de Callosa de Segura, y ha sido nombrado finalista a Mejor Docente de España 2025 en los Premios EDUCA ABANCA, conocidos como los «Goya de la Educación».

Martínez Sirvent ejerce su labor docente en el Seminario Diocesano San Miguel de Orihuela y en el CEU Jesús María de Alicante, y con su nominación se ha situado entre los diez mejores docentes del país en su categoría, algo encomiable teniendo en cuenta que entre los nominados había más de 1.200 profesores de todo el país. Por su parte, Marzá Mercé ejerce como profesor de Primaria en el Colegio Público de Hurchillo Manuel Riquelme, de la pedanía oriolana de Hurchillo.

«Formar parte de este grupo es un honor compartido con mis alumnos, mis compañeros, mi familia y todos los que creen en el poder transformador de la educación» Manuel Martínez Sirvent Finalista de los Premios EDUCA ABANCA

El nominado a los premios de Secundaria y Bachillerato ha mostrado una profunda gratitud tras recibir el reconocimiento: «Es una alegría inmensa y una gratitud difícil de expresar. Formar parte de este grupo es un honor compartido con mis alumnos, mis compañeros, mi familia y todos los que creen en el poder transformador de la educación.»

Para este alicantino (que ya fue nominado a estos galardones y también fue finalista en 2019) «la docencia no es solo una profesión, sino una vocación que transforma vidas». Asimismo, el docente ha querido dedicar este reconocimiento a sus dos «casas educativas»: «El Colegio CEU Jesús María de Alicante fue mi casa materna, donde nació mi vocación docente. El Seminario Diocesano San Miguel de Orihuela es mi casa de adopción, donde crecí como estudiante y hoy tengo el privilegio de educar. Volver allí ha sido reencontrarme con mi propia historia y con el sentido más puro de la enseñanza.»

Resolución del premio

La Gala de los Premios EDUCA ABANCA 2025 se celebrará el 31 de enero de 2026 en A Coruña, donde se desvelará el nombre del ganador o ganadora de cada categoría. Los premiados recibirán una estatuilla, un diploma acreditativo y un premio económico de 1.000 euros.

En esta edición, además, se rendirá homenaje al maestro valenciano José Luis Marín Carbonell, fundador de los colegios Siglo XXI de Valencia, fallecido durante la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana en 2024.