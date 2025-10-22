Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Los docentes de la concertada denuncian que sufren un trato «desigual» respecto a la pública. Jorge Gil | EP

Los docentes de la concertada denuncian el impago de actualizaciones salariales desde 2023

El sindicato FSIE-CV ha puesto en conocimiento del Síndic esta situación, que se arrastra desde hace 34 meses

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:03

34 meses sin una actualización de su salario. Es el perjuicio que la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de la Comunitat Valenciana (FSIE-CV) denuncia que está sufriendo el personal docente de los centros concertados en nuestra autonomía. La entidad sindical ha denunciado la situación ante el Síndic de Greuges, ante lo que consideran una «clara desigualdad» que «afecta a la calidad de la enseñanza».

En palabras de Vicente Cabanes, secretario general del sindicato, «la Administración no puede seguir demorando el pago de lo que legalmente corresponde al profesorado de la enseñanza concertada. Llevamos casi dos años esperando un derecho reconocido y publicado en el BOE».

Para sustentar su denuncia, FSIE-CV toma como referencia las tablas salariales del VII Convenio Colectivo de Enseñanza Privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos publicadas el pasado mes de diciembre, en las que se actualizan conceptos retributivos como el salario base, el complemento de homologación, los trienios por antigüedad, los complementos de cargo y los trienios asociados a éstos, con efectos desde el 1 de enero de 2023.

El sindicato presentará reclamaciones administrativas individuales para cada trabajador que lo solicite

Después de que el Defensor del Pueblo de la Comunitat haya admitido a trámite la denuncia sindical, se ha solicitado un informe oficial a la Conselleria de Educación sobre la situación del abono de los atrasos. El sindicato confía en que esta intervención contribuya a desbloquear un problema que afecta a miles de docentes y a garantizar la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones administrativas.

Además, para garantizar los derechos salariales de los docentes afectados, el sindicato presentará reclamaciones administrativas individuales para cada trabajador que lo solicite, de forma totalmente gratuita para las personas afiliadas, como paso previo a la interposición de una demanda judicial.

Diferencias con la pública

Por otra parte, FSIE- CV sostiene que a esta situación se suman «graves diferencias» en la carga lectiva de los centros dependiendo de su titularidad. Aseguran que mientras los docentes de la enseñanza concertada imparten hasta 25 horas lectivas semanales, en la enseñanza pública la carga máxima es de 18 horas en Educación Secundaria.

Asimismo, denuncian que los cargos directivos de los centros públicos disfrutan de reducciones en su horario lectivo, mientras que en los centros concertados, quienes desempeñan funciones de dirección o coordinación ven incrementada su jornada anual en 210 horas.

