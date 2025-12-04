Dietética y Educación infantil, los grados de FP con las notas de corte más altas de Alicante Más de una veintena de títulos superiores han requerido este curso una cualificación de acceso superior al 9

Pau Sellés Alicante Jueves, 4 de diciembre 2025

La Formación Profesional (FP) se ha convertido en los últimos años en una opción cada vez más atractiva para los estudiantes alicantinos. Los centros docentes de nuestra provincia ofrecen para este curso académico más de 280 ciclos formativos entre los tres niveles: básico, medio y superior. De ellos, aproximadamente 60 corresponden al grado básico, 120 al grado medio y 100 al grado superior.

La Conselleria de Educación ha publicado recientemente un listado de las notas de corte para este año 2025/26, una información útil para los estudiantes que estén valorando cursar estudios de FP de cara al próximo curso. En lo referente a los ciclos superiores, hay 24 titulaciones superan la barrera del 9 en la nota de corte.

Entre las titulaciones más codiciadas destacan dos con la nota máxima de 10: el ciclo de Dietética, impartido en el CIPFP Leonardo da Vinci de Alicante, y Educación Infantil, en el CIPFP Valle de Elda. Ambos programas, dentro de las familias de Sanidad y Servicios Socioculturales y a la Comunidad, se sitúan a la cabeza de la demanda formativa.

Los ciclos sanitarios son los más exigenes

Les siguen de cerca Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, en el CIPFP Canastell de Sant Vicent del Raspeig, con un 9,8, y varios ciclos con notas de 9,7, entre ellos Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Diseño y Producción de Calzado y Complementos, Estética Integral y Bienestar o Administración de Sistemas Informáticos en Red.

La familia profesional de Sanidad emerge como la gran protagonista, con seis ciclos por encima del 9, distribuidos entre Alicante, Sant Vicent del Raspeig, Benidorm y Alcoi. Le siguen Administración y Gestión e Informática y Comunicaciones, con tres ciclos cada una.

En cuanto a la distribución territorial, Alicante capital lidera el ranking con cinco titulaciones de alta demanda, impulsadas principalmente por la oferta del CIPFP Leonardo da Vinci. Le sigue Elda, con cuatro ciclos y una notable diversificación en su oferta, que combina la formación sanitaria, educativa e industrial. Sant Vicent del Raspeig, con dos ciclos de corte superior al 9 —ambos en el ámbito sanitario y tecnológico—, completa el podio de los municipios con mayor concentración de notas altas.

La mayoría de los accesos se han producido a través de la vía técnica, es decir, personas que acceden desde ciclos formativos de grado medio o superior de la misma familia profesional.