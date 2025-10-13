Elda impulsa la creación de un vivero de empresas para apoyar a titulados en FP El CIPFP Valle de Elda liderará un proyecto que fomente el emprendedurismo en la ciudad

P.S. Elda Lunes, 13 de octubre 2025, 17:17 Comenta Compartir

El CIPFP Valle de Elda pondrá en marcha un vívero de empresas, dentro del proyecto 'Llança't' de la Conselleria de Educación. Estos viveros de empresa facilitarán prácticas reales de gestión y creación empresarial, apoyo mentorizado y recursos para la creación de empresas, impulsando así la cultura emprendedora, la excelencia educativa y la conexión con las necesidades del tejido socioeconómico de cada territorio, aseguran desde el Ayuntamiento Eldense.

Así lo ha anunciado esta mañana la concejala de Educación, María Gisbert, junto al director del centro educativo eldense, Cristóbal Melgarejo. La edil ha afirmado que «además del proyecto 'Llança´t', el CIPFP Valle de Elda se ha sumado también a otras dos iniciativas como 'Orienta FP' y 'Talento Pyme'. Desde el Ayuntamiento de Elda agradecemos a este centro por su apuesta diaria, año tras año, por tener la mejor calidad de ciclos formativos en nuestra ciudad».

Por su parte, Cristóbal Melgarejo ha destacado que «estos proyectos parten de la Conselleria de Educación, que tienen mucho interés. 'Talento Pyme' es una apuesta en varias fases por acercar a las empresas y al profesorado. Para ello, el 6 de noviembre celebraremos un evento en el centro a nivel de toda la Comunidad para contactar empresas agroalimentarias con profesores de toda la Comunidad Valenciana para generar sinergias de trabajo y mejorar la FP».

Fomento del emprendimiento

El director del CIPFP Valle de Elda ha explicado que «el segundo proyecto es 'Orienta FP' del que hemos sido elegidos centro de referencia en el Área 15 de Labora que abarca el Alto y Medio Vinalopó. Y el tercer proyecto es 'Llanca´t' que tiene como objetivo crear viveros de empresas e intentar apoyar a personas que quieran entrar en el mundo del emprendimiento».

Por su parte, Carmen María Maestre, docente del centro y persona que estará al frente de la oficina 'Orienta FP', ha indicado que «la Red Orienta FP pretende potenciar la orientación profesional a toda la ciudadanía, creando comisiones colegiadas y oficinas de Formación Profesional. Se trata de facilitar esa orientación a todas las personas interesadas y, a través de Fondos Europeos de Cohesión Social, se crean áreas territoriales».

Maestre ha explicado que «nosotros seremos el centro de referencia del área que abarca Elda, Monóvar, Villena, etc. y tendremos una oficina de información abierta de manera permanente a toda la ciudadanía, pertenezca al centro o no, con el objetivo de apoyar la inserción, la reinserción y la mejora del empleo».

Por último, el jefe de estudios del CIPFP Valle de Elda, José Antonio Sellés, ha afirmado que «la primera fase del proyecto 'Llança´t' cuenta con una dotación de 10.000 euros para detectar carencias formativas a nivel de emprendimiento, de asesoramiento y de recursos de alumnado recién titulado o que se haya titulado anteriormente. Buscamos que el centro sea un verdadero centro de 'networking' para unir la formación y la creación de empresas, poner en marcha proyectos que supongan la creación de empleo a nivel comarcal».