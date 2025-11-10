La UA debate en Orihuela los riesgos de inundaciones y terremotos ante el cambio climático El ciclo de conferencias, que se celebra hasta el 27 de noviembre, traerá a expertos para abordar los peligros naturales a los que se enfrenta la Vega Baja

Pau Sellés Alicante Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:02

Los vecinos de la Vega Baja aún guardan en su retina los devastadores efectos de la riada que azotó su comarca hace seis años. Para abordar los riesgos naturales que, como aquel, amenazan a esta región, la Universidad de Alicante, a través de la Cátedra Arzobispo Loazes, celebra del 10 al 27 de noviembre un ciclo de conferencias para abordar los adversos efectos del cambio climático. Todas las sesiones se desarrollarán en la Biblioteca Pública y Archivo Histórico «Fernando de Loazes» de Orihuela, a las 19:00 horas.

Bajo el título «Cambio climático y riesgos naturales: inundaciones y terremotos en Orihuela y la Vega Baja», especialistas de distintas disciplinas se reunirán para ofrecer una visión actualizada y divulgativa sobre los fenómenos naturales que afectan de forma directa al territorio oriolano, como las inundaciones y los terremotos.

El objetivo de esta iniciativa, coordinada por Joaquín Martínez-Campillo García, delegado del Colegio de Geólogos de la Comunitat Valenciana, es concienciar a la sociedad oriolana y a la población de la Vega Baja sobre la necesidad de adoptar medidas de adaptación y protección ante amenazas naturales cada vez más frecuentes e intensas, así como fomentar el conocimiento científico entre investigadores, estudiantes y público general interesado en estas cuestiones.

El ciclo será presentado por la directora de la cátedra, Maribel Peñalver Vicea, y contará con la participación de destacados expertos de la Universidad de Alicante y del Colegio Oficial de Geólogos de España.

Programación

La primera conferencia, el 10 de noviembre, estará a cargo del catedrático de Análisis Geográfico Regional Jorge Olcina Cantos, quien abordará el tema «Inundaciones en Orihuela y la Vega Baja: adaptación y resiliencia». El día 11 de noviembre, el profesor titular de Física Aplicada Sergio Molina Palacios ofrecerá la charla «Orihuela y los terremotos: ¿Podemos predecirlos?».

La siguiente sesión, el 18 de noviembre, correrá a cargo del geólogo y coordinador del ciclo Joaquín Martínez-Campillo García, delegado del Colegio de Geólogos de la Comunidad Valenciana, quien hablará sobre «Riesgos naturales en Orihuela y la Vega Baja».

El 19 de noviembre, la presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España, Nieves Sánchez Guitián, impartirá la conferencia «Prevención de riesgos». Finalmente, el 27 de noviembre, el catedrático de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente Pedro Alfaro García cerrará el ciclo con la ponencia «Orihuela y la tectónica de placas».