Una estudiante participa en el reto. UMH

Un concurso de RCP para celebrar el Día Mundial del Corazón

Los estudiantes de la UMH en Sant Joan han participado en esta actividad utilizando un simulador adulto

Inés Rosique

Alicante

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:44

Con motivo del Día Mundial del Corazón, celebrado este lunes, la Universidad Miguel Hernández (UMH) ha organizado en su campus de Sant Joan d'Alacant una competición de soporte vital básico. La actividad, denominada Reto RCP, ha tenido lugar en el vestíbulo del edificio Severo Ochoa y ha estado impulsada por el Centro Experimental Cyborg y la Cátedra de Simulación Clínica-Fundación ASISA-UMH.

Durante la jornada, el estudiantado puso en práctica técnicas de reanimación cardiopulmonar utilizando un simulador de adulto (Annie-Laerdal). A través de una aplicación informática se evaluó la calidad de las maniobras, lo que permitió asignar premios tanto por la participación como por los resultados obtenidos.

La iniciativa tiene como objetivo fomentar la formación práctica en soporte vital básico entre el alumnado, al tiempo que se sensibiliza sobre la importancia de la prevención y actuación inmediata ante emergencias cardiovasculares. La competición también sirve como herramienta educativa para que los estudiantes desarrollen habilidades que podrían resultar clave en situaciones reales.

