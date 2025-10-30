Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Un estudiante realizando deberes en casa. EP

Los colegios mandarán deberes cuando se suspendan las clases por alerta meteorológica

Si el cierre es inferior a tres días no se podrá adelantar materia, y los trabajos serán para el refuezo de contenidos adquiridos

Pau Sellés

Alicante

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:59

La traumática experiencia de la DANA hace ahora justo un año ha dotado de mayor prudencia a la administración pública a la hora de ordenar la suspensión de clases. Ante la cada vez más frecuente puesta en práctica de esta medida por alertas meteorológicas, la Conselleria de Educación está elaborando un protocolo para garantizar la continuidad de la formación del alumnado desde casa.

Uno de los puntos centrales de este documento es que los centros educativos deberán facilitar a los alumnos materiales a través de plataformas educativas digitales para no interrumpir su actividad lectiva.

A título de recomendación, se establece que, cuando la suspensión de la actividad sea menor a tres días, las tareas se enfoquen en reforzar y consolidar los aprendizajes previos. Cuando la previsión de cierre sea durante un periodo superior a tres días lectivos, las tareas se orientarán al desarrollo de las competencias clave.

Aportación de las familias

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, se ha reunido este jueves con las asociaciones de padres y madres, en concreto con la Confederación Gonzalo Anaya, COVAPA y CONCAPA, quienes han realizado sus aportaciones.

A su vez, el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, se ha reunido en Mesa Sectorial con los sindicatos para trasladarles este asunto, junto a otros como la renovación de directores, las comisiones de servicio específicas y la catalogación de profesores con requisito lingüístico.

Asimismo, en el encuentro se ha comunicado a los sindicatos educativos el procedimiento para la selección y nombramiento, mediante comisión de servicios, del personal funcionario docente para la cobertura de puestos específicos en centros públicos de titularidad de la Generalitat. De esta forma, se otorga comisión de servicios a profesorado para el Centro Específico de Educación a Distancia (CEED), las Unidades Especializadas de Orientación (UEOS), los centros de adultos y secciones de secundaria en instituciones penitenciarias y las residencias socioeducativas.

