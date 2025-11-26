La ciencia que nace de la muerte: la Universidad de Alicante estudia la ecología de la carroña Una veintena de especialistas analizan en el CIMAR el papel esencial de estas especies en la salud y equilibrio de los ecosistemas

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:24

La Universidad de Alicante (UA) se convierte desde este miércoles en el epicentro mundial de una de las disciplinas científicas más sorprendentes y en pleno auge, la ecología de la carroña. Este campo, el de la ciencia que nace de la muerte, estudia cómo la vida continúa gracias a lo que la naturaleza abandona.

Desde la institución académica señalan que la ecología de la carroña es una disciplina científica «relativamente joven que juega un papel fundamental en los ecosistemas», pues los carroñeros reciclan nutrientes vitales, controlan la propagación de enfermedades al consumir cadáveres y ayudan a mantener el equilibrio de los ecosistemas al eliminar materia orgánica en descomposición.

Será hasta este viernes cuando más de una veintena de investigadores internacionales -procedentes de países como Argentina, Polonia o Países Bajos- participan en el 'II International Carrion Ecology Meeting', que se celebra en el Centro de Investigación Marina de Santa Pola (CIMAR).

En estas instalaciones de la Universidad de Alicante, los investigadores compartirán los avances más recientes sobre la ecología de la carroña y definirán, además, las líneas clave que marcarán el futuro de este ámbito científico.

Durante el encuentro mundial también se identificarán áreas críticas que requieren atención y recursos, ya que la idea principal, ante todo, es consolidar un grupo internacional de trabajo en ecología de la carroña.

«Esto se logrará mediante la integración y el intercambio de metodologías y herramientas para el análisis de datos, así como la promoción de colaboraciones entre las diversas líneas de investigación representadas por los asistentes. Este enfoque colaborativo facilitará el desarrollo de proyectos conjuntos y enriquecerá la calidad de la investigación en este ámbito», explica la ecóloga de la UA, Esther Sebastián.

Unificación de metodologías y ramificaciones

los expertos trabajarán en la estandarización y unificación, de forma colaborativa, de las metodologías utilizadas en los estudios sobre comunidades de carroñeros a nivel mundial. A través de esto, detalla la experta de la UA, «se pretende guiar los futuros estudios en este ámbito».

La ecología de la carroña -cadáveres o restos de animales muertos- ha sufrido un crecimiento exponencial en el número de artículos científicos y grupos de trabajo especializados. Además, esta disciplina tiene múltiples ramificaciones y conexiones interdisciplinares más allá de la Ecología, incluyendo la Biología de la Conservación, Paleontología, Antropología, Epidemiología, Entomología Forense y Sociología.