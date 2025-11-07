El turismo alza el vuelo en Alicante a través de las aves Un estudio de la UA y la UMH destaca el potencial económico de la ornitología en la provincia

Pau Sellés Alicante Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:13

La biodiversidad es uno de los principales atractivos turísticos que ofrece la provincia de Alicante, algo que no se circunscribe solo al paisaje de playa y montaña, sino también a la fauna. El turismo ornitológico está ganando cada vez más adeptos, y se reivindica como un engranaje más del motor turístico que ayuda a mover la economía alicantina.

Un estudio en el que participan la UMH y la UA cuantifica los beneficios que las aves aportan a la sociedad, y entre ellos destaca el potencial económico. El trabajo, en el que también participa el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), supone la primera base de datos que cuantifica los servicios ecosistémicos que las aves nativas de España proporcionan a las personas y al medio ambiente.

Ampliar Gráfica con los beneficios que aportan las aves. TA

En total, se han analizado 12 tipos de servicios ecosistémicos que las aves ofrecen a la sociedad. Entre ellos se incluyen el control de plagas, la dispersión de semillas, el reciclaje de materia orgánica, el valor estético, artístico y ecoturístico, así como su importancia como especies cinegéticas o simbólicas.

Herramienta pionera

Además, también presenta ServiBirds, una herramienta pionera que evalúa el papel ecológico, cultural y económico de 378 especies de aves pertenecientes a 73 familias y que, según los autores del estudio, «permite identificar qué especies son clave para el mantenimiento de los ecosistemas y cómo su conservación impacta directamente en la calidad de vida humana».

Diferentes especies de aves presentes en la Península Ibérica. TA

El análisis muestra que todas las especies de aves aportan algún tipo de servicio ecosistémico y que más del 60 % contribuye a cuatro o más servicios distintos, lo que demuestra que «las aves son esenciales para el bienestar humano: regulan procesos ecológicos clave y además inspiran nuestra cultura, el arte y el turismo», explican los autores en este estudio.

Entre las especies más relevantes destacan la urraca común (Pica pica) y el mirlo común (Turdus merula), que proporcionan múltiples servicios de regulación, y el buitre leonado (Gyps fulvus), que sobresale por su papel en la eliminación de carroña.

Además, en el ámbito cultural, especies como la perdiz roja (Alectoris rufa), el águila real (Aquila chrysaetos) o el jilguero europeo (Carduelis carduelis) destacan por su relevancia estética, artística y ecoturística.