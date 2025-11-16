Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El contacto de los menores con Internet se produce a edades cada vez más tempranas. TA

Los alumnos alicantinos de 5º de Primaria recibirán formación en ciberseguridad

Se abordarán temas como la identidad digital, el ciberacoso, o el buen uso de dispositivos electrónicos | El programa también sesiones para docentes y familiares

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:54

Comenta

El temprano acceso de los menores a la tecnología móvil ha llevado a la Generalitat Valenciana a ampliar la formación en seguridad entre los alumnos de primaria de toda la Comunitat. Este programa, ofrecido a través del Centro de Seguridad TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-CV), estaba dirigido hasta el momento al alumnado de 1º y 2º de secundaria; y a partir de este curso también se impartirá para el de 5º.

Los niños aprenderán conceptos básicos y buenas prácticas de seguridad mediante una actividad lúdica adaptada a su edad y en la que se abordarán temas como la identidad digital, el ciberacoso y los dispositivos electrónicos. El programa también incluye sesiones para los docentes y las familias, con el objetivo de dotarles de herramientas y conocimientos necesarios que les permitirán servir de apoyo a los menores, así como en referencia para la resolución de dudas.

«El contacto de los menores con Internet se está adelantando y se produce a edades más tempranas, por lo que urge comenzar cuanto antes con la concienciación en ciberseguridad»

Ruth Merino

Consellera de Hacienda y Economía

La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha explicado que esta nueva iniciativa surge «porque el contacto de los menores con Internet se está adelantando y se produce a edades más tempranas, por lo que urge comenzar cuanto antes con la concienciación en ciberseguridad, para ayudarles a prevenir e identificar las amenazas y fomentar las buenas prácticas tecnológicas y la responsabilidad digital».

Centros públicos y privados

Las acciones previstas han sido diseñadas para niños y niñas de entre 9 y 10 años que cursen 5º de primaria en cualquiera de los centros de la Comunitat Valenciana que lo solicite, sea público, concertado o privado.

Desde la Generalitat explican que, aunque a esas edades resulta menos habitual que los menores dispongan de móviles propios, sí tienen acceso a a tecnologías conectadas a la red, a través de dispositivos domésticos o de familiares para uso recreativo y educativo.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El director general de TIC y máximo responsable de CSIRT-CV, Javier Balfagón, ha explicado que resulta esencial «trasladar a los más jóvenes que la ciberseguridad es una competencia digital básica que es necesario adquirir para garantizar su inclusión y la del resto de la comunidad educativa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un parapentista muerto y dos senderistas heridos este sábado en la provincia de Alicante
  2. 2 Alicante lleva a cabo la mayor inversión de la historia en el Castillo de Santa Bárbara
  3. 3 Un padre y su hija, al descubierto: cocaína, armas y un velero de 14 metros en el puerto de Torrevieja
  4. 4 El nuevo servicio de la Policía Local de Alicante ya está operativo
  5. 5 Un empresario de Alicante, a juicio por vaciar la empresa familiar y levantar una sociedad paralela con testaferros de confianza
  6. 6 Carmen cumple 100 años y aún aguanta despierta hasta que termine de jugar el Real Madrid
  7. 7 La Guardia Civil y la Generalitat coordinan nuevas acciones para frenar las construcciones ilegales en Alicante
  8. 8 Una orquesta con mucho que tocar y emocionar
  9. 9 Las cinco noticias más destacadas de este sábado 15 de noviembre en Alicante
  10. 10 Rafael Bernabeu, el médico alicantino que soñó antes que nadie con la vida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Los alumnos alicantinos de 5º de Primaria recibirán formación en ciberseguridad

Los alumnos alicantinos de 5º de Primaria recibirán formación en ciberseguridad