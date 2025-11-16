Los alumnos alicantinos de 5º de Primaria recibirán formación en ciberseguridad Se abordarán temas como la identidad digital, el ciberacoso, o el buen uso de dispositivos electrónicos | El programa también sesiones para docentes y familiares

El temprano acceso de los menores a la tecnología móvil ha llevado a la Generalitat Valenciana a ampliar la formación en seguridad entre los alumnos de primaria de toda la Comunitat. Este programa, ofrecido a través del Centro de Seguridad TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-CV), estaba dirigido hasta el momento al alumnado de 1º y 2º de secundaria; y a partir de este curso también se impartirá para el de 5º.

Los niños aprenderán conceptos básicos y buenas prácticas de seguridad mediante una actividad lúdica adaptada a su edad y en la que se abordarán temas como la identidad digital, el ciberacoso y los dispositivos electrónicos. El programa también incluye sesiones para los docentes y las familias, con el objetivo de dotarles de herramientas y conocimientos necesarios que les permitirán servir de apoyo a los menores, así como en referencia para la resolución de dudas.

«El contacto de los menores con Internet se está adelantando y se produce a edades más tempranas, por lo que urge comenzar cuanto antes con la concienciación en ciberseguridad» Ruth Merino Consellera de Hacienda y Economía

La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha explicado que esta nueva iniciativa surge «porque el contacto de los menores con Internet se está adelantando y se produce a edades más tempranas, por lo que urge comenzar cuanto antes con la concienciación en ciberseguridad, para ayudarles a prevenir e identificar las amenazas y fomentar las buenas prácticas tecnológicas y la responsabilidad digital».

Centros públicos y privados

Las acciones previstas han sido diseñadas para niños y niñas de entre 9 y 10 años que cursen 5º de primaria en cualquiera de los centros de la Comunitat Valenciana que lo solicite, sea público, concertado o privado.

Desde la Generalitat explican que, aunque a esas edades resulta menos habitual que los menores dispongan de móviles propios, sí tienen acceso a a tecnologías conectadas a la red, a través de dispositivos domésticos o de familiares para uso recreativo y educativo.

El director general de TIC y máximo responsable de CSIRT-CV, Javier Balfagón, ha explicado que resulta esencial «trasladar a los más jóvenes que la ciberseguridad es una competencia digital básica que es necesario adquirir para garantizar su inclusión y la del resto de la comunidad educativa.

