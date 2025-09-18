148 colegios de Alicante formarán a sus alumnos en educación artística Se trata de los centros seleccionados por innov@ARTS para fomentar el desarrollo de los procesos creativos en los menores

Inés Rosique Alicante Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:37

Ya está publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolución del proyecto de innovación educativa innov@ARTS. En ella se recoge que 148 centros educativos alicantinos han sido seleccionados para participar en él; en total han sido 484 los colegios públicos y de educación especial que se presentaron. En Valencia participarán 246 y en Castellón 90.

Como novedad de la convocatoria, este curso escolar 2025-2026 la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo destinará una dotación de 185.000 euros, que se repartirá entre todos los centros educativos seleccionados, según ha dado a conocer.

El objetivo del proyecto es activar en el alumnado procesos de imaginación y creatividad a través del aprendizaje de las artes y la innovación. De esta manera se espera incrementar la motivación del alumnado y profesorado a partir del aprendizaje artístico y significativo.

Asimismo, en el caso de los centros de Educación Especial, el proyecto hace hincapié en la participación de todo el alumnado, fomentando la inclusión, la equidad y la igualdad de oportunidades. La educación artística, a través de actividades integradoras, globalizadas, interdisciplinares e inclusivas, favorece el desarrollo e impulsa la participación en actividades grupales con alumnado de otros centros educativos.

El proyecto está formado por ocho programas artísticos estructurados en cuatro bloques temáticos, cada uno centrado en una disciplina artística: música y tradiciones, artes escénicas, comunicación audiovisual y creación plástica y visual. Como novedad, este año se ha incluido un nuevo programa en artes escénicas que tiene como protagonista el circo (innov@circ) que cuenta con la participación de 101 centros educativos.

Los datos de participación de cada uno de los programas son los siguientes: en el bloque temático de música y tradiciones 240 centros educativos participan en la modalidad innov@cant y 52 en innov@flabiol; en el bloque de artes escénicas participan 162 centros educativos en el programa de innov@teatre y 196 en innov@dansa.

Asimismo, en el bloque temático de la comunicación audiovisual participan 60 centros que desarrollarán el programa innov@cine y otros 251 el de innov@ràdio. Finalmente, 155 centros desarrollarán el programa innov@plàstica, dentro del bloque dedicado de creación plástica y visual.

La Conselleria ha puesto a disposición de los centros educativos los materiales didácticos específicos de cada uno de los programas. Además, el profesorado que desarrolle el proyecto innov@ARTS podrá participar en las actividades formativas específicas de cada programa.

