Las VTC se defienden frente a la huelga del taxi de Alicante: «Somos parte de la solución para un sistema que no da abasto» La Asociación Profesional de la Movilidad de la Comunitat defiende que estas empresas «operan con plena legalidad, generan empleo y son imprescindibles para asegurar la movilidad de los ciudadanos»

Óscar Bartual Bardisa Alicante Martes, 4 de noviembre 2025, 14:18

Las VTC se han pronunciado este martes 4 de noviembre ante la jornada de huelga convocada por el sector del taxi en la Comunitat y en Alicante. La Asociación rofesional de la Movilidad de la Comunitat (Movva) ha defendido que estas empresas «son parte de la solución a un sistema de transporta que no da abasto».

El presidente de Movva, Ricardo González, ha insistido: «No somos el problema» y asegura que estas compañía de vehículos de transporte con conductor «operan en plena legalidad, generan empleo y son imprescindibles para asegurar la movildiad de los ciudadanos». La propia asociación detalla que las VTC generan «más de 2.500 empleos directos en la Comunitat y aportan más de 40 millones de euros anuales en impuestos y cotizaciones».

En este sentido el dirigente de la asociación destaca que, a día de hoy, «son una parte esencial en la movilidad en la Comunitat, contribuyendo a transportar a miles de personas que cada día confían en su servicio, complementando al transporte público y al taxi, y garantizando que nadie se quede sin opciones para desplazarse».

Desde Movva aseguran en un comunicado que estas VTC «operan con licencias legales, seguros en regla y un control administrativo completo», un modelo que «los tribunales y autoridades han reiterado que cumple con la normativa autonómica y estatal».

Además, recuerdan que, recientemente, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales reafirmó la legalidad del modelo VTC en la Comunidad Valenciana, recordando que excluir a las VTC de licitaciones públicas constituye una discriminación contraria al derecho.

La asociación defiende que el taxi no está en riesgo. «Hoy en día el valor medio de una licencia de taxi supera los 150.000 euros, un 20% más que hace dos años, mientras que la movilidad de la región ha crecido un 35% desde 2019, un hecho palpable sobre todo en los puertos y aeropuertos, donde el usuario llega a esperar más de 40 minutos en horas punta porque ni taxis ni VTC son suficientes para atender la demanda», explican.

«Si el mercado estuviera saturado, los precios de las licencias no se incrementarían, y los ciudadanos no tendrían dificultades para encontrar transporte durante un fin de semana o en eventos con alta afluencia», defiende el sector de las VTC, que recuerda que la justicia europea defiende que «la regulación no puede discriminar a las VTC para proteger el taxi» y ambos «deben operar bajo normas que respeten el Derecho Europeo y la libertad de establecimiento».

«Pedimos respeto y diálogo, no confrontación. Las VTC somos parte de la movilidad moderna, eficiente y legal que los valencianos merecen», concluye Ricardo González.