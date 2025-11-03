El taxi de Alicante convoca una huelga este martes por la «expansión» de las VTC Los taxistas apuntan al conseller de Tranporte y se concentrarán frente a la sede de la conselleria en Valencia

Óscar Bartual Bardisa Alicante Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:40

El taxi de la provincia de Alicante irá a la huelga este martes 4 de noviembre por la reciente «expansión» de las VTC. El sector ha cargado duramente contra el conseller de Transporte, Vicente Martínez Mus, y la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat, junto con la Federación Sindical del Taxi de Valencia, ha convocado una manifestación a las puertas de la conselleria en Valencia.

Así, en un comunicado emitido por la confederación, se convoca a todos los servicios de taxi de los diferentes municipios de Alicante y de la Comunitat a un paro general entre las 8.30 y 12.30 horas de este martes 4 de noviembre, mientras que la concentracion está prevista sobre las ocho de la mañana.

Los manifestantes colocarán piquetes informativos en los aeropuertos, estaciones de tren y estaciones de autobuses para protestar «por la dejación de la conselleria y por las deficiencias de los medios de inspección con respecto al intrusismo que sufre el taxi desde hace años».

El sector critica que las admnistraciones «están sacrificando a 7.000 familias para favorecer a cuatro especuladores» y reflejan su malestar frente a las instituciones públicas que, a su juicio, están permitiendo »un modelo que precariza el trabajo y beneficia a grandes grupos empresariales del transporte«.

Es por ello que reclaman «una regulación más estrcta y el cumplimiento de las normas que limitan la activiad de las VTC». Además, acusan al conseller de la situación que atraviesa el colectivo y critican que ha «ingnorado tres sentencias favorables».

En cuanto al sector en Alicante, hace un par de años Uber aterrizó en el aeropuerto de Alicante-Elche, donde el problema de las faltas de taxis se convirtió en el día a día. Como respuesta, se pusieron dos paradas para Cabify y Uber y se incrementaron las licencias de las VTC, para prestar un mayor servicio a la terminal alicantina.