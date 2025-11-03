Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Imagen de archivo de un taxi en Elche. A. E.

El taxi de Alicante convoca una huelga este martes por la «expansión» de las VTC

Los taxistas apuntan al conseller de Tranporte y se concentrarán frente a la sede de la conselleria en Valencia

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:40

El taxi de la provincia de Alicante irá a la huelga este martes 4 de noviembre por la reciente «expansión» de las VTC. El sector ha cargado duramente contra el conseller de Transporte, Vicente Martínez Mus, y la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat, junto con la Federación Sindical del Taxi de Valencia, ha convocado una manifestación a las puertas de la conselleria en Valencia.

Así, en un comunicado emitido por la confederación, se convoca a todos los servicios de taxi de los diferentes municipios de Alicante y de la Comunitat a un paro general entre las 8.30 y 12.30 horas de este martes 4 de noviembre, mientras que la concentracion está prevista sobre las ocho de la mañana.

Los manifestantes colocarán piquetes informativos en los aeropuertos, estaciones de tren y estaciones de autobuses para protestar «por la dejación de la conselleria y por las deficiencias de los medios de inspección con respecto al intrusismo que sufre el taxi desde hace años».

El sector critica que las admnistraciones «están sacrificando a 7.000 familias para favorecer a cuatro especuladores» y reflejan su malestar frente a las instituciones públicas que, a su juicio, están permitiendo »un modelo que precariza el trabajo y beneficia a grandes grupos empresariales del transporte«.

Es por ello que reclaman «una regulación más estrcta y el cumplimiento de las normas que limitan la activiad de las VTC». Además, acusan al conseller de la situación que atraviesa el colectivo y critican que ha «ingnorado tres sentencias favorables».

En cuanto al sector en Alicante, hace un par de años Uber aterrizó en el aeropuerto de Alicante-Elche, donde el problema de las faltas de taxis se convirtió en el día a día. Como respuesta, se pusieron dos paradas para Cabify y Uber y se incrementaron las licencias de las VTC, para prestar un mayor servicio a la terminal alicantina.

