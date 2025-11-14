La DO Vinos Alicante remonta un 2024 nefasto y recoge 15.000 toneladas de uva en la cosecha de este año

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:35 Comenta Compartir

Tras un 2024 nefasto con mínimo histórico en la cosecha de uva de vinificación, la Denominación de Origen Vinos Alicante ha cerrado el 2025 con más de 15.000 toneladas de uva para vino recogidas en los viñedos de la provincia adscritos a la DO.

Se trata de un 4% más que lo recogido el año pasado, que marcó un mínimo histórico. Las lluvias de primavera han ayudado a la recuperación de unas viñas muy afectadas por la sequía que arrastra Alicante y que estbaan al límite de su producción.

«Lo importante ahora es recuperar plantas y esperar a ver cómo se comporta el clima y qué ciclo de agua se consolida», explican los técnicos del Consejo Regulador a la vista de «los difíciles años que se han presentado». La DO admite que «tenemos ante nosotros años con cambios de variables importantes que van a configurar un nuevo escenario del cultivo en este territorio».

Por comarcas, el Medio Vinalopó ha sido la que ha aglutinado el 60% de la cosecha total y, también la que menos agua ha recibido este 2025. Por su parte el Vinalopó Alto recoge el 30%, la Marina Alta un 8,58 (con la especialización de la moscatel), la Marina Baja un 0,51% y el resto quedan entre zonas de montaña o en Elche.

Vinos Alicante destaca «la mayor recuperación de moscatel, que tan afectada se vio el año pasado, así como a extrema sanidad que ha tenido toda la uva en general y muy buenas expectativas de calidad que presentan las tintas, tanto para rosados como para otras categorías de vinos». El grado Baumé medio se ha situado en 13, 37º que indica ese buen compartimiento en general.