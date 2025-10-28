Villena acoge la IV Feria FP Dual Pymes 2025 con más de 40 empresas para impulsar la formación práctica y el empleo juvenil El encuentro busca conectar a empresas y alumnado de FP para favorecer la inserción laboral y la captación de talento en la comarca del Alto Vinalopó

Más de 40 empresas se han dado cita este martes, 28 de octubre,en la IV Feria FP Dual PYMEs 2025, organizada por la Cámara de Comercio de Alicante y el Ayuntamiento de Villena para promocionar la FP Dual entre el empresariado de la comarca del Alta Vinalopó.

Este encuentro, celebrado en el Vivero de Empresas de Cámara en Villena, ofrece información práctica para las empresas que buscan jóvenes con formación para su introducción en la dinámica de prácticas reales para completar su formación y captar talento que nutra las plantillas de las empresas del Alto Vinalopó. La Feria ha sido inaugurada por el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, y el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño.

En el acto de apertura, Cerdán ha explicado que esta feria pretende unir al empresariado con la Formación Profesional. «Lo que queremos es que todos los empresarios de la comarca tengan los recursos suficientes y la suficiente información para que los jóvenes puedan acceder a un puesto de trabajo antes de terminar su grado», ha destacado.

La idea, según el primer edil de Villena, es que la formación del alumnado «no quede en manos del propio centro, sino que también intervengan las empresas, que terminen adquiriendo formación en ellas, además de adaptar la formación del alumno a su propia realidad y necesidades».

Cerdán también ha recordado que la colaboración entre Ayuntamiento y Cámara se nota en las instalaciones del Vivero de Empresas, cuyas dependencias se han renovado, sino que ambas instituciones pretenden darle un nuevo giro con nuevos servicios y personal destinado a atender a las empresas.

Por su parte, Carlos Baño ha destacado la Formación Profesional Dual como herramienta de acercamiento de los conocimientos teóricos y prácticos del alumnado, gracias a la participación del empresariado. «Queremos que las empresas se impliquen en algo que ellas mismas demandan: que se formen en los centros de FP hagan su complemento de formación en la propia empresa», ha añadido.

El presidente de la Cámara de Comercia considera que de esta forma, recobran en cierta medida la figura del aprendiz, una idea que se puede recuperar entre los centros de FP y las empresas. «No solo es importante tener formación teórica, sino más importante todavía es esa formación práctica adecuada a cada una de los sectores que vienen demandando», ha manifestado..

También ha destacado la colaboración conjunta como receta de éxito entre la Generalitat, la propia Conselleria de Educación, Cámara de Comercio y Ayuntamientos, gracias a la coordinación del Consejo de Cámaras de España y la financiación de los Fondos Europeos.

Puerto Seco en Villena

El dirigente de la corporación de derecho público también ha expresado su apoyo explícito al Puerto Seco en la provincia de Alicante y, en especial, en el término municipal de Villena. «Siempre hemos apostado por esta provincia y, desde luego, vamos a seguir apostando para que haya un Puerto Seco en el Alto Vinalopó», ha señalado.

En estos momentos, Baño ha afirmado que lo que se debe hacer es «trabajar todos juntos y evitar que pueda pasar que esta infraestructura pueda acabar fuera de la provincia de Alicante, y no podemos consentirlo de ninguna de las maneras». Desde su punto de vista, Villena está en «un punto estratégico», en una zona central en la provincia de Alicante, limítrofe con Murcia, Albacete y Valencia, que puede ser muy interesante para toda la Comunitat Valenciana, no sólo para la provincia.