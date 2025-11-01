Turismo refuerza su presencia en la 'World Travel Market': estand ampliado y publicidad en estaciones y plazas emblemáticas de Londres La Generalitat acude un 70 metros más de suelo expositivo y 30 destinos y empresas, entre ellos las marcas de la provincia de Alicante como Visit Benidiorm, Costa Blanca, Alicante y Elche

La Generalitat ha reforzado este año su presencia en la 'World Travel Market' de Londres, una cita imprescindible por la importancia del mercado británico en el sector turístico de Alicante y del resto de la Comunitat. Para la edición de este 2025, que se celebrará del 4 al 6 de noviembre, Turismo ha aumentado su espacio expositivo.

Así, su estand propio contará con casi 400 metros cuadrados, 70 m2 más que la superficie del 2024. Allí se expondrá toda la oferta turística, se realizarán presentaciones y se celebrarán las reuniones de negocio entre empresas, destinos y operadores.

En la presente edición participarán más de 30 destinos y empresas de la Comunitat. En concreto asisten 25 coexpositores entre asociaciones, ayuntamientos, empresas y entidades turísticas de la Comunitat Valenciana. Además, estarán representadas las siete marcas turísticas de la Comunitat, con la asistencia de Turismo de Castellón, Visit Valencia, Valencia Turisme, Visit Benidorm, Costa Blanca, Alicante y Elche.

Del mismo modo la conselleria de Turismo llevará a cabo su nueva campaña de publicidad y su adaptación para el público británico, desplegando una importante red de publicidad exterior en puntos estratégicos y emblemáticos de Londres, como Paddington Station y Leicester Square.

La consellera de Turismo, Marián Cano, ha avanzado que «la Comunitat Valenciana asistirá a una nueva edición de la WTM, a la que se han destinado 970.000 euros, preparados para seguir fortaleciendo nuestra posición como uno de los destinos preferidos por el mercado británico».

Entre el ambicioso calendario de presentaciones y actos y en el marco de la feria, el próximo 4 de noviembre se realizará un desayuno con prensa británica y española para dar a conocer los principales datos de evolución del mercado turístico hacia la Comunitat, y en especial del turismo británico, así como las principales novedades de la oferta del desitno.

Igualmente, el miércoles 5 de noviembre se celebrará en Londres una presentación a agentes y operadores británicos promocionando la Comunitat Valenciana como destino gastronómico; un acto que incluirá una degustación gastronómica.

Asimismo, el jueves 6 de noviembre Turisme Comunitat Valenciana presentará en el estand de la Comunitat Valenciana en WTM la nueva campaña de publicidad, su versión inglesa y su plan de lanzamiento en medios.

Datos del mercado británico

El turismo británico representa casi el 25 % del turismo internacional en la Comunitat Valenciana, con unos 3 millones de visitantes anuales. En 2024 creció un 10,8 % y en 2025 sigue la tendencia alcista, con un incremento del 2,8 % hasta septiembre, con la llegada de cerca de 2,39 millones de turistas británicos en los primeros nueve meses del año.

Respecto al gasto turístico, los turistas procedentes del Reino Unido han realizado en la Comunitat Valenciana un desembolso hasta septiembre de 2.590 millones de euros, un 3,9 % menos que en el mismo periodo del 2024.

