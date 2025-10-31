El gasto de los turistas internacionales rebasa por primera vez los 12.800 millones de euros en la Comunitat El territorio registra cifras de récord entre enero y septiembre y supera en un 6,6% la cifra acumulada en el mismo periodo del 2024 | En lo que va de año ya han llegado 9,8 millones de viajeros extranjeros

El turismo internacional continúa batiendo récords mes a mes en la Comunitat Valenciana. Con la Costa Blanca y Benidorm como referentes del sector, el territorio autonómico ha rebasado por primera vez los 12.800 millones de euros de gasto de los vistantes, acumulado entre enero y septiembre de 2025.

Se trata de un 6,6% más que el mismo periodo del 2024, cuando se alcanzaron casi 800 millones de euros menos. El gasto medio ya se sitúa en 1.311 euros (+2,35 % interanual), mientras que el gasto medio diario alcanza los 140 euros (+4,27 %), con una estancia media de 9,3 días, según datos de las encuestas sobre Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) y la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), publicadas este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto al número de viajeros llegados a la Comunitat en los primeros nueve meses del año, estos aumentan en un 4,14% respecto al 2024. En este periodo ya han llegado más de 9,8 millones de viajeros extranjeros a los principales destinos turísticos de la comunidad autónoma.

La consellera de Turismo, Marián Cano, ha destacado estos datos, que son «los más altos de toda la serie histórica en cuanto a gasto turístico». La consellera ha recordado que este turismo internacional «está apostando cada vez más por experiencias de mayor valor añadido, sostenibles y diversificadas, lo que refuerza nuestro posicionamiento como destino competitivo durante todo el año».

Con estos guarismos, Cano explica que se presentarán la próxima semana en la 'World Travel Market' de Londres, donde buscarán captar nuevos perfiles «de acuerdo con nuestra estrategia de desestacionalización y diversificación».

En cuanto a los datos de septiembre, estos cayeron ligeramente en un 0,17% respecto al mismo mes del 2024, registrándose 1,19 millones de turistas. El gasto, en cambio, se elevó un 5,72% más, hasta los 1.597 millones de euros, el dato más alto en un mes de septiembre. Con una media por turista de 1.339 euros, supone un incremento interanual del 5,9%.

