La temporada baja se hace notar en Alicante con la destrucción de 1.300 empleos en noviembre El paro sube en más de 200 personas y la afiliación se sitúa en 773.203

Óscar Bartual Bardisa Alicante Martes, 2 de diciembre 2025, 10:20 Comenta Compartir

Como viene siendo habitual en estas fechas, tras la temporada alta el empleo se resiente y baja en el primer mes del invierno turístico. Tras un octubre en el que la afiliación a la Seguridad Social volvió a crecer tras una caída en septiembre, el penúltimo mes del año ha dejado una ligera destrucción de empleo en la provincia.

Con 773.203 cotizantes en noviembre, Alicante ha cerrado el mes con 1.300 empleos menos que en octubre, aunque son tan solo 275 menos que durante el mes de agosto, según los datos del Ministerio de Seguridad Social publicados este martes. Se trata de la tercera caída del año en el número de cotizantes, tras la de agosto y septiembre. En cuanto al crecimiento de un año para otro, la provincia ha registrado este noviembre casi 23.000 cotizantes más que en el mismo mes del 2024.

Por sectores, muchos experimentan crecimientos en el número de empleados. Sin embargo, se ven opacados por el desplome de la hostelería, que pasa de 97.432 en octubre a 92.716 en noviembre, una caída de casi 5.000 empleos.

En el resto de ramas productivas, el empleo avanza y compensa la caída de la hostelería. Sectores como el comercio, la construcción o la industria manufacturera, que tienen un gran peso en la economía provincia, crecen respecto al anterior mes.

La provincia también experimenta en noviembre una ligera subida del paro. Según datos del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), Alicante cerró el mes de noviembre con 119.468 parados, 2296 desempleados más que en octubre. De todos ellos, 72.427 son mujeres, un 60% del total.

Por ramas, la agricultura (+15) y los servicios (+232) suman nuevos desempleados, mientras que en la construcción y la industria cae el paro con 150 personas menos cada uno. El colectivo sin empleo anterior es el que más peso tiene en la subida, con 275 personas nuevas en las oficinas del paro.

Contratación

La contratación cae también en noviembre en Alicante. Con 37.891 contratos, las firmas caen respecto a octubre en un 12,37%, y noviembre registra 5.347 contratos menos que el anterior mes. Por tipología, casi 20.000 fueron indefinidos, lo que supone una caida de 3.263 comparado con el anterior mes. Los temporales también experimentaron un importante retroceso, con 18.082 firmas, 2.084 menos que en octubre.