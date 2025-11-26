Unas súperalgas limpian el agua del Puerto de Alicante y evitan el efecto invernadero Mediterranean Algae consigue capturar 21,4 kg de CO2 al mes con el piloto Bioremed Algae

Parece sacado de un libro de ciencia ficción: algas que ayudan a limpiar el agua y a capturar el CO2 para evitar que llegue a la atmósfera. Pero sin embargo, se trata de tecnología totalmente real y con marca alicantina. Y es que la Autoridad Portuaria de Alicante y Mediterranean Algae Technologies han completado con éxito la prueba piloto de la tecnología Bioremed Algae, un sistema diseñado para regenerar la calidad del agua y reducir la contaminación en entornos portuarios.

El biofiltro instalado el pasado febrero en la dársena pesquera ha demostrado una eficacia notable al actuar directamente sobre dos de los grandes desafíos del agua marina: la eutrofización y la acidificación. Un sistema que, sin hacer ruido, está devolviendo oxígeno y equilibrio ecológico al corazón del puerto.

Solo en octubre, el módulo ha tratado más de 4 millones de litros de agua, con tasas de biorremediación del 65% en nitratos y del 55% en fosfatos, dos de los nutrientes responsables de la proliferación descontrolada de algas. Los técnicos señalan que el dispositivo ha mostrado una estabilidad «excelente» en condiciones portuarias y una reducción sostenida de nutrientes, acompañada de la generación constante de biomasa capaz de fijar CO₂ atmosférico.

Una macroalga que trabaja a toda máquina

Durante el periodo experimental de 15 días, el cultivo de la macroalga Ulva ha confirmado su potencial como motor verde del sistema. La instalación cerró el ciclo con 12 kilos de biomasa, una cifra que avala la capacidad del biofiltro para producir materia orgánica de forma intensiva mientras limpia el agua.

En esos mismos días, el sistema registró altas tasas de eliminación de nutrientes esenciales para frenar la eutrofización: 65% de absorción media en nitratos y 55% en fósforo.

La biomasa generada también mostró una capacidad significativa para acumular metales pesados, entre ellos hierro, zinc, níquel, aluminio, cobre, cromo y plomo, un indicador clave para la mejora de la calidad del agua en zonas portuarias.

Un pulmón verde para el Mediterráneo

El impacto climático tampoco es menor. El sistema ha permitido capturar 21,4 kilos de CO₂, resultado de la biomasa generada y la absorción de nitratos. El biofiltro BIOREMED ALGAE® permite además dotar al Puerto de Alicante de un sistema de trazabilidad ambiental alineado con los estándares europeos ESRS de la CSRD, situando a la dársena alicantina entre las primeras de Europa en validar una Solución Basada en la Naturaleza para regenerar masas de agua.

21,4 kilos de CO2 capturados 4.000.000 litros de agua tratados en octubre 65% de reducción de nitratos

Las conclusiones del proyecto se han presentado este miércoles, 26 de noviembre, en el MedBlueTech Summit celebrado en Casa Mediterráneo. Una iniciativa que encaja de lleno con la Directiva Marco del Agua, la Estrategia Marina y los objetivos del Pacto Verde Europeo.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, ha subrayado que «esta solución basada en la naturaleza ha permitido mejorar de forma muy significativa la calidad del agua, contribuyendo a la regeneración del ecosistema marino del puerto». Ha destacado además que «este es el mejor ejemplo de cómo la colaboración entre el puerto, el Ayuntamiento, la Diputación y la Generalitat, además de startups, universidades y empresas, puede transformar el Mediterráneo en un laboratorio de innovación real».

Rodríguez ha avanzado que el Puerto de Alicante está dando pasos para consolidar el clúster de economía azul de la provincia y convertirse en un puerto Inteligente, Verde, Innovador, InterConectado y Competitivo.