El Puerto de Alicante limpia sus aguas a través de un novedoso tratamiento con algas marinas El proceso ha tratado cuatro millones de litros de agua y ha conseguido reducir a la mitad los nitratos y los fosfatos presentes

José Vicente Pérez Pardo Alicante Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:11

El Puerto de Alicante ha terminado el proceso de limpieza y filtración de aguas marinas a través de un novedoso un sistema diseñado para regenerar la calidad del agua y reducir la contaminación en entornos portuarios. Solo durante el mes de octubre, el módulo instalado en el puerto ha conseguido tratar más de cuatro millones de litros de agua de la dársena. En esta masa, se ha registrado un descenso del 65% en nitratos y del 55% en fosfatos.

Además, las algas han capturado metales pesados de la masa de agua (zinc, cobre, níquel, cromo, hierro, plomo y aluminio), gracias a la bioacumulación. Gracias a todo el proceso, «se ha mejorado la transparencia y oxigenación del agua, reduciendo turbidez y olores, y se favorece la captura de carbono azul, promoviendo las condiciones más favorables para la biodiversidad», explican desde la Autoridad Portuaria.

El biofiltro, instalado el pasado febrero en la dársena pesquera del puerto, actúa directamente sobre dos problemas ambientales clave del agua de mar: uno, la eutrofización, un proceso de enriquecimiento excesivo de agua por nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, lo que provoca un crecimiento desmedido de algas y plantas acuáticas. El tro es la acidificación, un proceso químico causado por la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera, lo que provoca una disminución del pH del agua y la vuelve más ácida.

Este desempeño sitúa al Puerto de Alicante entre los primeros puertos europeos en validar una Solución Basada en la Naturaleza (NbS) para la regeneración de masas de agua, plenamente alineada con la Directiva Marco del Agua, la Estrategia Marina y los objetivos del Pacto Verde Europeo.

El siguiente paso que dará Mediterranean Algae será el de incorporar monitorización avanzada, sensores IoT y modelos de inteligencia artificial para anticipar episodios de eutrofización, optimizar la eficiencia de remoción, predecir riesgos ambientales y ajustar dinámicamente el funcionamiento de los módulos en tiempo real.

Mediterranean Algae trabaja en la siguiente evolución de su tratamiento, orientada a multiplicar por diez el caudal de agua tratado por cada módulo y a elevar la tasa de biorremediación hasta valores cercanos al 80%. Esta mejora permitirá aumentar de forma exponencial la capacidad de eliminación de nutrientes y contaminantes, convirtiendo la tecnología en una herramienta de regeneración ambiental aún más eficiente y con un impacto medible a gran escala.