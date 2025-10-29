SUMA registra por primera vez el 93% de ingresos para los ayuntamientos alicantinos en la campaña del IBI En esta segunda voluntaria se han recaudado 544,6 millones de euros, un 6,61% más que el periodo anterior, para el mantenimiento de los servicios públicos municipales

Suma Gestión Tributaria ha recaudado en el segundo periodo voluntario de pagos de este ejercicio 544,6 millones de euros para los ayuntamientos de la provincia, lo que representa un crecimiento del 6,61% con respecto al año anterior. Estos datos suponen una tasa de éxito en la recaudación que alcanza el 93,06%, la más alta registrada por el organismo tributario de la Diputación de Alicante en las principales voluntarias.

Esta mayor recaudación permitirá a los ayuntamientos mantener los estándares de calidad de los servicios públicos, tal y como ha destacado el presidente de la institución provincial, Toni Pérez, quien ha puesto en valor, asimismo, el «esfuerzo del organismo en la mejora de las herramientas tecnológicas y en la apuesta por el acercamiento a la ciudadanía para facilitar las obligaciones fiscales».

En esta última campaña destaca, asimismo, el incremento de los aplazamientos y fraccionamientos solicitados, que superan los 56.000 contribuyentes, consolidándose como una facilidad de pago muy valorada por los ciudadanos.

El ingreso más importante corresponde al Impuesto sobre Bienes Inmuebles con un 85,2%, seguido por un 8,8% de la Tasa de Residuos Sólidos Urbanos, un 4,4% del Impuesto de Actividades Económicas y el resto a otras tasas municipales, datos que se han dado a conocer en la reunión del Consejo Rector del organismo celebrada esta semana.

Concretamente y respecto a la tasa de residuos, se ha producido un incremento de 27,9 millones «y responde al enorme esfuerzo realizado por Suma para diseñar e implantar los exigentes nuevos requisitos de cálculo de este año para este ingreso municipal» ha explicado el director del organismo José Antonio Belso.

Reconocimiento por su innovación

En el transcurso de la reunión ejecutiva del Consejo Rector también se dio cuenta del último reconocimiento nacional otorgado a Suma, en este caso en concepto de «Innovación en gestión tributaria»

Este galardón, concedido en el marco de la Jornada tecnológica Pure/SUMMIT organizada por la multinacional Pure Storage, es el cuarto obtenido este año por el organismo de la Diputación de Alicante y refleja el esfuerzo de la organización alicantina en materia de seguridad tras la obtención en abril de este año de la certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad.

La vicepresidenta y diputada de Hacienda, Marina Sáez, ha recalcado la «gran determinación de Suma para ofrecer los mejores servicios a los ciudadanos, no solo en variedad de canales de comunicación y formas de pago, sino a la hora de impulsar a la organización en la consecución de los más altos estándares de calidad».