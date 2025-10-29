Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oficina de SUMA. TA

SUMA registra por primera vez el 93% de ingresos para los ayuntamientos alicantinos en la campaña del IBI

En esta segunda voluntaria se han recaudado 544,6 millones de euros, un 6,61% más que el periodo anterior, para el mantenimiento de los servicios públicos municipales

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:44

Comenta

Suma Gestión Tributaria ha recaudado en el segundo periodo voluntario de pagos de este ejercicio 544,6 millones de euros para los ayuntamientos de la provincia, lo que representa un crecimiento del 6,61% con respecto al año anterior. Estos datos suponen una tasa de éxito en la recaudación que alcanza el 93,06%, la más alta registrada por el organismo tributario de la Diputación de Alicante en las principales voluntarias.

Esta mayor recaudación permitirá a los ayuntamientos mantener los estándares de calidad de los servicios públicos, tal y como ha destacado el presidente de la institución provincial, Toni Pérez, quien ha puesto en valor, asimismo, el «esfuerzo del organismo en la mejora de las herramientas tecnológicas y en la apuesta por el acercamiento a la ciudadanía para facilitar las obligaciones fiscales».

En esta última campaña destaca, asimismo, el incremento de los aplazamientos y fraccionamientos solicitados, que superan los 56.000 contribuyentes, consolidándose como una facilidad de pago muy valorada por los ciudadanos.

El ingreso más importante corresponde al Impuesto sobre Bienes Inmuebles con un 85,2%, seguido por un 8,8% de la Tasa de Residuos Sólidos Urbanos, un 4,4% del Impuesto de Actividades Económicas y el resto a otras tasas municipales, datos que se han dado a conocer en la reunión del Consejo Rector del organismo celebrada esta semana.

Concretamente y respecto a la tasa de residuos, se ha producido un incremento de 27,9 millones «y responde al enorme esfuerzo realizado por Suma para diseñar e implantar los exigentes nuevos requisitos de cálculo de este año para este ingreso municipal» ha explicado el director del organismo José Antonio Belso.

Reconocimiento por su innovación

En el transcurso de la reunión ejecutiva del Consejo Rector también se dio cuenta del último reconocimiento nacional otorgado a Suma, en este caso en concepto de «Innovación en gestión tributaria»

Este galardón, concedido en el marco de la Jornada tecnológica Pure/SUMMIT organizada por la multinacional Pure Storage, es el cuarto obtenido este año por el organismo de la Diputación de Alicante y refleja el esfuerzo de la organización alicantina en materia de seguridad tras la obtención en abril de este año de la certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La vicepresidenta y diputada de Hacienda, Marina Sáez, ha recalcado la «gran determinación de Suma para ofrecer los mejores servicios a los ciudadanos, no solo en variedad de canales de comunicación y formas de pago, sino a la hora de impulsar a la organización en la consecución de los más altos estándares de calidad».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vito Quiles llega a la Universidad de Alicante en medio de cánticos e insultos en una Facultad dividida
  2. 2 Se acabó el tardeo en el Mercadito de Fogueres al aplicar el mismo horario que racós y barracas
  3. 3 Conmoción en las Hogueras de Alicante por la pérdida de Loli Cuenca, presidenta de Francisco Albert
  4. 4 Ryanair lanza descuentos con motivo de Halloween para viajar desde el aeropuerto de Alicante-Elche a partir de 15 euros
  5. 5 La visita de Vito Quiles a la Universidad de Alicante desata un pulso entre ultras y pancatalanistas
  6. 6 Alicante busca nuevo sitio para los fuegos de Hogueras tras descartar la playa del Cocó
  7. 7 Fallece a los 50 años Lola Cuenca, la trabajadora del Hércules que nunca perdió su sonrisa
  8. 8 Las cinco noticias más destacadas de este martes 28 de octubre en Alicante
  9. 9 La denegación de fondos europeos tumba el primer proyecto en Alicante
  10. 10 Precios por las nubes para ver el Elche-Real Madrid: estos son los importes y las zonas disponibles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante SUMA registra por primera vez el 93% de ingresos para los ayuntamientos alicantinos en la campaña del IBI

SUMA registra por primera vez el 93% de ingresos para los ayuntamientos alicantinos en la campaña del IBI