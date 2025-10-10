Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente EN DIRECTO | Las tormentas llegan al sur de Alicante y dejan lluvias torrenciales por la costa de la Vega Baja
Oficinas de SUMA en imagen de archivo. DA

SUMA Gestión Tributaria extiende el periodo de pago voluntario del IBI y el IAE

Las oficinas del ente en Orihuela Costa y Santa Pola permanecen este viernes cerradas

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:45

Ante la declaración de alerta roja por riesgo de lluvias intensas y persistentes declarada por la Aemet y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Suma Gestión Tributaria ha decidido extender el periodo de pago voluntario del IBI, el IAE y otros tributos locales del viernes 10 al lunes 13 de octubre.

Con esta medida, el organismo tributario de la Diputación de Alicante contribuye a las distintas recomendaciones realizadas por las autoridades a la ciudadanía por las que se aconseja evitar desplazamientos que puedan poner en riesgo su integridad, fruto de inundaciones y crecidas con motivo de la dana 'Alice'.

Asimismo, y a través de diferentes canales, Suma ha informado que, por motivos de seguridad, sus oficinas de Orihuela Costa y Santa Pola permanecerán cerradas el día de hoy.

Por otra parte, se han tomado diversas medidas para minimizar los inconvenientes que esta circunstancia haya generado a los ciudadanos.

Finalmente, el ciudadano puede utilizar cualquiera de los canales de atención no presenciales (portal de Suma www.suma.es, WhatsApp -610 500 300- y teléfono -965 292 000-) para resolver cualquiera de los trámites en esta jornada.

