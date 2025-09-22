Los agricultores alicantinos denuncian los bajos precios de la uva para vino: «Son los mismos que en los años 80» A pesar de que la cosecha mejora respecto a unos últimos ejercicios marcados por la sequía, La Unió critica el desplome de las compras en el campo

Los últimos años han sido un quebradero de cabeza para el campo alicantino. El aumento del calor y la sequía han devastado cultivos y condenado a otros a operar por debajo de su nivel de productividad. Es el caso de la uva para vino, que ha sufrido importantes mermas estos últimos ejercicios.

El pasado 2024 la Denominación de Origen Protegido (DOP) Vinos Alicante recogió una cosecha de uva para vinificar para olvidar. Con 15 millones de kilos, se trata de un 23% menos que en el 2023, que ya fue baja. De cara a esta campaña se esperaba una mejoría, no tanto de las cantidad pero sí de la calidad. En la uva moscatel, por ejemplo, se ha conseguido recuperar el 60% de la producción en condiciones normales, según detallan desde la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Alicante.

Las lluvias registradas en determinados momentos permitieron recuperar los cultivos, muy afectados por las fuertes sequías de los últimos años. Pese a que las previsiones apuntaban positivas, las olas de calor han mermado las expectativas iniciales de cosecha, que se prevé que descienda en un 20%, según La Unió.

En este contexto, los agricultores de las comarcas alicantinas y del resto de la Comunitat han denunciado una caída en los precios de la uva de vino en el campo. Desde La Unió explican que «ante este descenso de producción se esperaba una mejora sustancial de los precios tras las últimas campañas ruinosas para los productores, en especial para las uvas tintas, que eran las que más estaban sufirendo la falta de rentabilidad». En cuanto a las blancas, se esperaba que se mantuvieran en sintonía con la pasada campaña.

Pero nada más lejos de la realidad. La asociación agraria critica fuertemente la caída de los precios. En el caso de las tintas, estas se sitúan en torno a 0,20 euros el kilo, «muy parecido a la pasada campaña desastrosa por la sequía». En el caso de las blancas la situación es peor. «El año se pagaban entre 1 y 1,20 €/kg y en el actual de 0,45 a 0,55 €/kg», denuncia La Unió.

El vicesecratario general de La Unió y productor de uva para vino, Luis Javier Navarro, ha criticado que estas cotizaciones «son totalmente ruinosas» y remarca que «hablamos de precios de los años 80, y encima los costes de producción no nos paran de subir, todo ello en un contexto de menos cosecha, uvas de gran calidad y menos vino almacenado».

La Unió afirma que el sector continúa esperando todavía que se desarrolle la parte de la Ley de Prevención de las Pérdidas y Desperdicio Alimentario del Gobierno de España donde se establecía una ayuda directa y excepcional en un plazo máximo de dos meses para los sectores de viñedo y olivar. Han pasado más de esos dos meses y no hay previsión de publicación de la ayuda destinada a los productores de uva y olivar para compensar las pérdidas ocasionadas por la guerra de Ucrania y la sequía.