El presidente de Uepal aboga por una FP de calidad y conectada con el tejido empresarial La entidad liderada por César Quintanilla impulsa un foro celebrado en Aitex que reclama formación adaptada al empleo real y avisa: se desploma la demanda en el ciclo industrial

Viernes, 26 de septiembre 2025

«Una FP de calidad, conectada con el tejido empresarial y adaptada al empleo real». Esta es la fórmula defendida por el presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal), César Quintanilla, para mejorar la Formación Profesional en la provincia de Alicante y en toda la Comunitat Valenciana.

Así lo ha expresado Quintanilla este jueves en el foro 'La relación e importancia entre la Formación Profesional y las empresas de la provincia de Alicante', celebrado en la sede de Aitex en Alcoy. El encuentro ha puesto sobre la mesa los retos y oportunidades que representa la FP para el desarrollo económico provincial.

Organizado por Uepal, con la colaboración de Banco Sabadell y la Diputación Provincial de Alicante, el encuentro ha congregado a representantes de asociaciones empresariales, centros educativos, administración pública y empresas para analizar cómo mejorar la conexión entre la FP y el tejido productivo.

Quintanilla, quien recientemente ha confirmado que presentará candidatura para presidir la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) en la provincia de Alicante, ha recalcado que el actual es el momento de reforzar la alianza formación-empresa. «Debe ser estratégica para el conjunto de la provincia, que debe implicar a todos los actores y garantizar un futuro laboral prometedor para nuestros jóvenes», enarbola.

Beatriz Doménech, responsable del Departamento Institucional de Aitex, ha sido la encargada de dar la bienvenida en nombre de la entidad anfitriona. Tras agradecer la elección de su sede para acoger la iniciativa, ha destacado la importancia de este tipo de encuentros para acercar el ámbito educativo al industrial.

Moderado por Natxo Gómez, presidente de Fedac, el foro ha contado con las intervenciones de Antonio Galvañ, secretario autonómico de Empleo y director general de Labora; Andrés Sabater, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Montajes Eléctricos y de Telecomunicaciones de Alicante (Apeme); Fernando Sansaloni, director del IES Cotes Baixes de Alcoy; Héctor Torrente, director general de IBIAE; y Pepe Muñoz Giner, subdirector general de Formación Profesional.

Durante la jornada se han abordado de forma directa las dificultades que atraviesa la FP, como la baja demanda en determinados ciclos, la desconexión con las necesidades reales del mercado laboral o la escasa participación de las empresas en los consejos territoriales, según han señalado los participantes.

Desde el ámbito educativo, Fernando Sansaloni ha apuntado: «Nunca hemos tenido problema para que nuestros alumnos hagan prácticas, pero sigue faltando una percepción clara del valor que la FP puede aportar a las empresas». Por su parte, Héctor Torrente ha agregado: «Antes peleábamos por una FP más adaptada al mercado, ahora el problema es que no hay alumnos suficientes en los ciclos industriales. Nos preocupa que, pese a la gran empleabilidad, no haya alumnos en determinadas ramas industriales. Hemos cambiado el discurso, pero hemos de hacerlo llegar».

En representación del empresariado, Andrés Sabater ha recordado que la mayoría de los profesionales del sector eléctrico proceden de la FP y ha subrayado el valor de seguir impulsando acuerdos. «En 2013 firmamos un convenio con más de 20 centros de la provincia. De ahí sale nuestra base laboral y la innovación que necesita el sector, pero es preciso que llegue el mensaje al alumno que sepan que este sector, y otros, es maravilloso y con grandes perspectivas de empleo», razona.

Desde la Generalitat, Antonio Galvañ aboga por «hablar de formación para el empleo, adaptada al entorno productivo y con una visión clara de la empleabilidad«. A su juicio, es imprescindible una buena orientación, en la que se hable de formación para el empleo y explique las opciones. Pepe Muñoz Giner ha insistido en que «las empresas tienen que perder el miedo a acercarse a los centros educativos. Es ahí donde se generan oportunidades reales para el alumnado».

Retos actuales

Tras estas primeras intervenciones, el foro ha avanzado hacia un análisis más profundo de los retos actuales que afronta la Formación Profesional desde la perspectiva de la empleabilidad, la motivación del alumnado y la adaptación del sistema a los cambios sociales y productivos.

Héctor Torrente, director general de IBIAE, ha mostrado su preocupación por la baja matriculación en ciclos industriales a pesar de tener una alta empleabilidad: «Tenemos ciclos con el 100% de inserción laboral y apenas cuatro alumnos matriculados», lamenta. Subraya que las empresas de su entorno, eminentemente industrial, nacen y se desarrollan gracias a la FP, pero la tendencia actual apunta a un desinterés preocupante.

Atribuye parte del problema a cambios sociales tras la pandemia, como el deseo de mayor tiempo libre o el menor valor atribuido a la propiedad, Asimismo, alude a la «necesidad de mejorar el transporte público y la orientación profesional para facilitar el acceso del alumnado a ciclos con salidas laborales reales».

Pepe Muñoz ha recogido estas preocupaciones y ha hecho hincapié en la importancia de trabajar de forma coordinada desde los territorios, teniendo en cuenta los condicionantes específicos, como puede ser el transporte o la oferta educativa.

Reitera que «las empresas deben perder el miedo a acercarse a los centros educativos» y celebra el nuevo programa Orienta FP, que comienza este curso como «herramienta clave para la orientación profesional». Antonio Galvañ coincide en esta línea y apela a «una formación para el empleo» basada en la adaptabilidad, el diálogo entre agentes sociales y el conocimiento profundo del entorno productivo.

En este sentido, Andrés Sabater, presidente de Apeme, lamenta que los consejos territoriales de FP no estén contando con suficiente participación empresarial. Reclama por ello un mayor compromiso por parte de todos los agentes. «Si los consejos no reflejan la realidad del tejido empresarial, las directrices que se dan a los centros pueden acabar desalineadas», advierte.

Fernando Sansaloni, por su parte, argumenta que «la empleabilidad no está siendo percibida como una razón suficiente para matricularse» y en algunos casos los alumnos abandonan después de las prácticas porque no se identifican con el trabajo. Sin embargo, defiende que el nuevo marco legal permite avanzar, ya que «las prácticas desde primero ayudan al alumnado a conocer antes la realidad del oficio».

Plantillas actualizadas

También se han abordado cuestiones clave como la actualización de la formación más allá del centro educativo. Andrés Sabater reclama que la formación continua que exigen los convenios pueda realizarse también en los propios centros de FP para mantener a las plantillas actualizadas y alineadas con las demandas del mercado.

Antonio Galvañ incide en que «la formación debe ser flexible, como un sistema de piezas tipo lego, donde se puedan ir adquiriendo nuevas competencias a lo largo de la vida profesional».

El foro también ha servido para lanzar una llamada a seguir fomentando experiencias inspiradoras entre centros educativos y empresas. Héctor Torrente invita a los jóvenes a preguntar a cualquier empresario de su zona sobre su origen y comprobarán que la mayoría provienen de la FP. Galvañ añade que el éxito profesional está estrechamente vinculado al «saber hacer» y a la capacidad de integrarse en equipos en entornos competitivos.

No obstante, también se ha evidenciado la necesidad de aumentar la cultura de FP en centros que no imparten ciclos formativos para que la orientación vocacional sea más realista y cercana.

En la parte final del foro, cada ponente ha expuesto sus conclusiones y ha lanzado propuestas concretas. Pepe Muñoz apuesta por «provocar encuentros constantes entre centros educativos y empresas y mejorar la comunicación entre ambos». Andrés Sabater solicita que la formación posterior exigida por convenios pueda realizarse desde los propios centros de FP.

«La exigencia bien planteada genera respuestas útiles para todos» Antonio Galvañ Secretario autonómico de Empleo y director generla de Labora

Antonio Galvañ hace un llamamiento a las empresas a organizarse y representarse activamente: «La exigencia bien planteada genera respuestas útiles para todos». Héctor Torrente, en la misma línea, pide a la administración que no solo escuche a las organizaciones empresariales, sino que también aplique sus propuestas: «Los consejos territoriales deben dejar de ser meramente consultivos para tener un carácter vinculante». Fernando Sansaloni, finalmente, solicita a las empresas confianza en el alumnado: «El estudiante en prácticas aporta valor desde el primer día».

El acto ha sido clausurado por Carlos Pastor, diputado de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos de la Diputación de Alicante, quien reitera el compromiso institucional con el desarrollo de la FP y su papel estratégico para la vertebración de la provincia.

Uepal destaca el compromiso de seguir impulsando estos espacios de diálogo y colaboración y de reforzar la visibilidad y el reconocimiento de la Formación Profesional como una vía clave para la empleabilidad y la competitividad de la provincia.