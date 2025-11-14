El presidente de Baleària reivindica el liderazgo empresarial y la confianza como factores de prosperidad en economías abiertas Alfonso Utor ha intervenido este jueves en la segunda jornada del Aula Lluís Vives en el marco del programa 'Dénia, Ciutat del Pensament'

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, defendió este jueves la importancia de la confianza y el liderazgo empresarial como motores fundamentales del progreso económico y social durante su intervención en la jornada Turismo y comunidad local, organizada por el Aula Lluís Vives dentro del programa Dénia, Ciutat del Pensament.

El encuentro, celebrado en la segunda jornada del Aula Lluís Vives, sirvió además para presentar la primera edición de los Quaderns Lluís Vives, una nueva colección que recoge reflexiones y conocimientos surgidos en este espacio de ideas centrado en las humanidades y la economía aplicadas a la empresa.

«Sin confianza no funcionan ni los mercados ni la sociedad» Alfonso Utor Presidente de Baleària

En su ponencia, titulada El papel de la confianza y el liderazgo empresarial en una economía abierta, Utor subrayó que la confianza es «indispensable para convertir la riqueza en prosperidad y asegurar un desarrollo sostenible y compartido».

El presidente de Baleària puso como ejemplo el sector turístico, donde —señaló— solo es posible garantizar la sostenibilidad de un destino si existe entendimiento y cooperación entre administraciones, empresas y sociedad civil. En este sentido, alertó sobre los riesgos de adoptar medidas unilaterales desde la administración sin diálogo previo con los agentes afectados, ya que podrían resultar «ineficaces e injustas».

Utor recordó que la confianza es el eje conceptual de todas las actividades del Aula Lluís Vives este año y un valor arraigado en la cultura de Baleària junto a la sostenibilidad, la responsabilidad y la innovación. «Eres de confianza cuando haces lo que tienes que hacer y puedes demostrar que lo has hecho», señaló.

Presentación del primer Quadern Lluís Vives

Durante la jornada, el presidente del Cercle d'Empresaris de la Marina Alta (CEDMA), Benito Mestre, y la directora de la UNED de Dénia, Raquel Martín, presentaron la primera edición de los Quaderns Lluís Vives. La publicación reúne conocimientos, debates y conclusiones generados en las anteriores sesiones del Aula Lluís Vives – Empresa y Humanidades, impulsado por la Fundación Dénia Ciutat Creativa y el CEDMA.

El primer cuaderno, titulado Qué y quién es la empresa y perteneciente a la colección Pensar en la empresa, está promovido por Baleària y editado por Josep Vicent Mascarell y Domingo García-Marzà. Según explicó Martín, cada número se concibe como «un libro abierto de conocimiento compartido», combinando textos teóricos, transcripciones de talleres, aportaciones de participantes y conclusiones del Laboratorio de Ideas.

