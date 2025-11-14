Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los nuevos vehículos antidanas de la Policía Local de Alicante
Alfonso Utor durante su intervención de este jueves. TA

El presidente de Baleària reivindica el liderazgo empresarial y la confianza como factores de prosperidad en economías abiertas

Alfonso Utor ha intervenido este jueves en la segunda jornada del Aula Lluís Vives en el marco del programa 'Dénia, Ciutat del Pensament'

P.S.

Alicante

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:58

Comenta

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, defendió este jueves la importancia de la confianza y el liderazgo empresarial como motores fundamentales del progreso económico y social durante su intervención en la jornada Turismo y comunidad local, organizada por el Aula Lluís Vives dentro del programa Dénia, Ciutat del Pensament.

El encuentro, celebrado en la segunda jornada del Aula Lluís Vives, sirvió además para presentar la primera edición de los Quaderns Lluís Vives, una nueva colección que recoge reflexiones y conocimientos surgidos en este espacio de ideas centrado en las humanidades y la economía aplicadas a la empresa.

«Sin confianza no funcionan ni los mercados ni la sociedad»

Alfonso Utor

Presidente de Baleària

En su ponencia, titulada El papel de la confianza y el liderazgo empresarial en una economía abierta, Utor subrayó que la confianza es «indispensable para convertir la riqueza en prosperidad y asegurar un desarrollo sostenible y compartido».

El presidente de Baleària puso como ejemplo el sector turístico, donde —señaló— solo es posible garantizar la sostenibilidad de un destino si existe entendimiento y cooperación entre administraciones, empresas y sociedad civil. En este sentido, alertó sobre los riesgos de adoptar medidas unilaterales desde la administración sin diálogo previo con los agentes afectados, ya que podrían resultar «ineficaces e injustas».

Utor recordó que la confianza es el eje conceptual de todas las actividades del Aula Lluís Vives este año y un valor arraigado en la cultura de Baleària junto a la sostenibilidad, la responsabilidad y la innovación. «Eres de confianza cuando haces lo que tienes que hacer y puedes demostrar que lo has hecho», señaló.

Presentación del primer Quadern Lluís Vives

Durante la jornada, el presidente del Cercle d'Empresaris de la Marina Alta (CEDMA), Benito Mestre, y la directora de la UNED de Dénia, Raquel Martín, presentaron la primera edición de los Quaderns Lluís Vives. La publicación reúne conocimientos, debates y conclusiones generados en las anteriores sesiones del Aula Lluís Vives – Empresa y Humanidades, impulsado por la Fundación Dénia Ciutat Creativa y el CEDMA.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El primer cuaderno, titulado Qué y quién es la empresa y perteneciente a la colección Pensar en la empresa, está promovido por Baleària y editado por Josep Vicent Mascarell y Domingo García-Marzà. Según explicó Martín, cada número se concibe como «un libro abierto de conocimiento compartido», combinando textos teóricos, transcripciones de talleres, aportaciones de participantes y conclusiones del Laboratorio de Ideas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos de la playa de San Juan de Alicante piden un cartel al estilo de Hollywood
  2. 2 Un buitre leonado de más de dos metros obliga a activar una alerta junto al aeropuerto de Alicante-Elche
  3. 3 Nueva cita para crear el pulmón más verde de Alicante con dos mil nuevos árboles
  4. 4 El mensaje de Messi a la afición de la provincia de Alicante
  5. 5 La Universidad de Alicante reformará uno de sus edificios más transitados: «Es incómodo»
  6. 6 Un incendio en el Hospital Comarcal de la Marina Baixa obliga a confinar pacientes y personal sanitario
  7. 7 El error que delató a un reclamado por los juzgados de Almería en El Campello
  8. 8 Las cinco noticias más destacadas de este jueves 13 de noviembre en Alicante
  9. 9 Villena denuncia el enterramiento de 346.000 toneladas de residuos de la dana en un vertedero privado sin tratamiento
  10. 10 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El presidente de Baleària reivindica el liderazgo empresarial y la confianza como factores de prosperidad en economías abiertas

El presidente de Baleària reivindica el liderazgo empresarial y la confianza como factores de prosperidad en economías abiertas