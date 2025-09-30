Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Stand de Baleària en Fruit Attraction, donde la naviera muestra su experiencia en transporte refrigerado. T.A.

Baleària refuerza su papel en el transporte refrigerado: los productos frescos ya son el 25%

La naviera, presente en Fruit Attraction, incrementa un 11% el movimiento global de mercancías y consolida su liderazgo en la distribución de perecederos en Baleares, Marruecos y Argelia

Ismael Martinez

Alicante

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:26

Los productos refrigerados, principalmente frutas y hortalizas, representan ya el 25% de la carga que transporta Baleària, consolidando a la naviera como un socio logístico clave en la distribución de alimentos frescos y perecederos en los territorios donde opera. En este contexto, la compañía participa un año más en Fruit Attraction, la feria internacional de referencia para el sector hortofrutícola, donde mostrará su experiencia en transporte marítimo de carga frigorífica.

La carga refrigerada constituye el porcentaje más relevante por tipología de mercancía en la compañía, con variaciones según las rutas. En Baleares, principal mercado de Baleària, alcanza el 35%, mientras que en Marruecos supone un 25%.

«El Fruit Attraction es el escaparate idóneo para reforzar nuestro compromiso con el sector agroalimentario y demostrar que Baleària es un socio logístico fundamental para quienes necesitan fiabilidad en el transporte de perecederos», ha destacado Maximiliano Bermejo, director de Carga de Baleària.

En los ocho primeros meses de 2025, la naviera ha registrado un incremento del 11% en el transporte global de mercancías respecto al mismo periodo del año anterior. Además de Baleares y Marruecos, destacan los crecimientos en Argelia, donde las nuevas líneas a Argel y Orán desde Barcelona han contribuido a ampliar el movimiento de carga.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Además, durante la feria, Baleària mantendrá reuniones con operadores logísticos y empresas del sector, además de presentar sus proyectos de innovación y sostenibilidad, orientados a reducir la huella de carbono en el transporte marítimo de productos frescos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi una decena de municipios de la provincia de Alicante suspenden las clases por las lluvias y tormentas este martes
  2. 2 Lista de municipios de Alicante con alerta naranja y amarilla este martes por las lluvias y tormentas
  3. 3 Las tormentas ya acumulan cerca de 110 litros por metro cuadrado en el interior y litoral de Alicante
  4. 4 La Aemet eleva la alerta naranja a toda la provincia de Alicante por lluvias que podrán dejar más de 140 litros por m2
  5. 5 El aeropuerto de Alicante-Elche se queda sin cuatro vuelos semanales a Islandia tras el cierre de una aerolínea
  6. 6 ¿Por qué Torrecilla sigue al frente del Hércules?
  7. 7 Alicante cierra playas y parques por la alerta naranja mientras refuerza la seguridad nocturna
  8. 8 Este municipio de Alicante aumenta casi un 500% las multas por tirar basuras
  9. 9 Las cinco noticias más importantes de Alicante este lunes 29 de septiembre
  10. 10 El temporal deja vuelos con retraso y desvíos al aeropuerto de Alicante-Elche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Baleària refuerza su papel en el transporte refrigerado: los productos frescos ya son el 25%

Baleària refuerza su papel en el transporte refrigerado: los productos frescos ya son el 25%