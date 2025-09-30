Baleària refuerza su papel en el transporte refrigerado: los productos frescos ya son el 25% La naviera, presente en Fruit Attraction, incrementa un 11% el movimiento global de mercancías y consolida su liderazgo en la distribución de perecederos en Baleares, Marruecos y Argelia

Ismael Martinez Alicante Martes, 30 de septiembre 2025, 12:26

Los productos refrigerados, principalmente frutas y hortalizas, representan ya el 25% de la carga que transporta Baleària, consolidando a la naviera como un socio logístico clave en la distribución de alimentos frescos y perecederos en los territorios donde opera. En este contexto, la compañía participa un año más en Fruit Attraction, la feria internacional de referencia para el sector hortofrutícola, donde mostrará su experiencia en transporte marítimo de carga frigorífica.

La carga refrigerada constituye el porcentaje más relevante por tipología de mercancía en la compañía, con variaciones según las rutas. En Baleares, principal mercado de Baleària, alcanza el 35%, mientras que en Marruecos supone un 25%.

«El Fruit Attraction es el escaparate idóneo para reforzar nuestro compromiso con el sector agroalimentario y demostrar que Baleària es un socio logístico fundamental para quienes necesitan fiabilidad en el transporte de perecederos», ha destacado Maximiliano Bermejo, director de Carga de Baleària.

En los ocho primeros meses de 2025, la naviera ha registrado un incremento del 11% en el transporte global de mercancías respecto al mismo periodo del año anterior. Además de Baleares y Marruecos, destacan los crecimientos en Argelia, donde las nuevas líneas a Argel y Orán desde Barcelona han contribuido a ampliar el movimiento de carga.

Además, durante la feria, Baleària mantendrá reuniones con operadores logísticos y empresas del sector, además de presentar sus proyectos de innovación y sostenibilidad, orientados a reducir la huella de carbono en el transporte marítimo de productos frescos.

