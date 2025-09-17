La Agencia Espacial Europea elige a PLD Space para desarrollar un nuevo sistema de navegación para cohetes reutilizables El software de alta precisión para lanzadores y vehículos espaciales reutilizables es el primer contrato del área de Guiado, Navegación y Control de la empresa ilicitana

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:44 Comenta Compartir

La empresa ilicitana PLD Space ha obtenido de la mano de la Agencia Espacial Europea (ESA) su primer contrato en el área de Guiado, Navegación y Control (GNC). Se trata de un nuevo software híbrido de navegación para lanzadores reutilizables y que desarrollará la compañía tras ser seleccionada por el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial (ESTEC).

Así, en el marco de este acuerdo PLD Space desarrollará 'HALCÓN', un proyecto con un presupuesto de más de 995.000 euros que estará cofinanciado a partes iguales por la ESA y la empresa ilicitana, que será la que tendrá la propiedad final.

El nuevo sistema es clave para la reutilización de lanzadores, detallan fuentes de la compañía. El objetivo es desarrollar este software avanzado que combine los datos de unidades de medida inercial con señales de sistemas globales de navegación por satélite para así lograr una navegación precisa durante el lanzamiento y aterrizajes de cohetes como el Miura 5 y el Miura Next.

Según explican desde la empresa, estos sistemas han sido «tradicionalmente costosos, menos accesibles y menos precisos en operaciones prolongadas». Ahora, al integrar señales GNSS la compañía con sede en Elche desarrollará este sistema «propio, más asequible y preciso, optimizado para aterrizajes controlados como parte de un paso esencial para avanzar en la reutilización de vehículos espaciales».

El cofundador y director de desarrollo de negocio de PLD Space, Raúl Verdú, ha calificado como «paso estratégico» este contrato y agradece el respaldo de la ESA para «poder mejorar la precisión en maniobras de aterrizaje, reducir la dependencia de sistemas externos y avanzar hacia la futura incorporación de tecnologías autónomas de terminación de vuelo».

La propuesta fue seleccionada en la convocatoria española de NAVISP, lanzada en noviembre de 2024 por la Agencia Espacial Española (AEE) y la ESA. La convocatoria invitaba a la industria nacional a proponer proyectos innovadores en el ámbito del PNT.

Un sistema clave para Europa

El nuevo sistema ofrecerá precisión de posicionamiento a nivel de centímetros, mejorando tanto la seguridad como la eficiencia operativa. Además, está basado en componentes que reducen significativamente los costes de desarrollo frente a las soluciones «tradicionales de alta gama». El desarrollo del sistema lo llevará a cabo íntegramente el equipo de ingeniería de la empresa, con el apoyo técnico de la ESA.

«Esta tecnología no solo mejorará la fiabilidad y sostenibilidad del transporte espacial, sino que también abrirá el camino a futuras capacidades como un Sistema Europeo Autónomo de Terminación de Vuelo (AFTS), aún no autorizado en el continente», explican desde PLD Space.